Nintendo ist nur für Kinder? Diese Zeiten sind vorbei, sagt Take-Two - Kommt GTA 6 später auch auf die Nintendo Switch 2?

Publisher Take-Two geht davon aus, dass man die Nintendo Switch 2 "vollständig" unterstützen wird.

Gleichzeitig deutet man an, dass man grundsätzlich kein Spiel für eine Veröffentlichung auf der neuen Nintendo-Konsole ausschließt.

Kommt GTA 6 auf die Switch 2?

Während der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen des Unternehmen wurde Take-Two-Chef Strauss Zelnick unter anderem dazu befragt, wie der Publisher die Switch 2 unterstützen möchte.

Konkrete Titel bestätigte Zelnick zwar nicht, allerdings merkte er an, dass sich Nintendos Zielgruppe geändert habe, wodurch man im Grunde nichts ausschließen könne.

"Offensichtlich haben wir eine langfristige Partnerschaft mit Nintendo", sagt er. "Wir haben ihre Plattform unterstützt, wenn es für die jeweilige Veröffentlichung Sinn machte."

"Es gab eine Zeit, in der Nintendo-Plattformen wirklich auf jüngere Zielgruppen zugeschnitten, was sich auch in unseren Veröffentlichungen widerspiegelte. Heutzutage kann das Gerät mit der Switch, und potenziell auch mit der Switch 2, jedwede Art von Zielgruppe ansprechen."

"Wie du vielleicht bemerkt hast, ist Civilization 7 jetzt auf der Switch. Wir haben zwar derzeit nichts Konkretes zu sagen, aber wir gehen davon aus, dass wir die Switch 2 vollständig unterstützen werden."

Neben Civilization hat Take-Two zum Beispiel auch Borderlands-Spiele auf der Switch veröffentlicht. Die entscheidende Frage ist nun: Ist die Nintendo Switch 2 stark genug für Grand Theft Auto 6?

Aktuell lässt sich das schwierig beantworten, ohne die genauen Spezifikationen zu kennen. In der Vergangenheit hatte Take-Two aber schon betont, dass GTA 6 reibungslos auf der Xbox Series S laufen soll. Und Xbox-Chef Phil Spencer gab zuletzt an, dass es auch Vorteile hat, die Xbox Series S weiter zu unterstützen, besonders im Hinblick auf die Entwicklung von Spielen für verschiedene Spezifikationen, etwa Handhelds.

Haltet ihr ein GTA 6 auf der Nintendo Switch 2 für realistisch? Nach aktuellen Angaben ist das Spiel weiterhin auf Kurs für eine Veröffentlichung im Herbst 2025.