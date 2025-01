Mehr 3DS wagen: Ich hoffe, die Switch 2 bringt diese verrückten, aber hervorragenden Features wieder zurück

Endlich ist sie da: Die Nintendo Switch 2! Aber erst ab dem 2. April 2025 wissen wir mehr, daher darf ich mir solange noch Hoffnung machen, dass alte Features wieder Teil des Erlebnisses werden! Die DS-Ära war dabei besonders experimentierfreudig, und ehrlich gesagt, vermisse ich einige der Dinge, die das Unternehmen damals ausprobiert und seither ignoriert hat. Die Switch 2 darf folgende Experimente also sehr gerne wiederbeleben:

Zum Beispiel den Street Pass! Erst kürzlich habe ich in der Stadt tatsächlich immer wieder vereinzelt Menschen mit einem 3DS in den Händen an einer Bushaltestelle beobachtet. Hätte ich meinen alten Handheld auch dabei gehabt, wären wir jetzt digital befreundet. Eigentlich könnte ich sogar noch mehr: Mir ihre Avatare genauer anschauen und kleine Minispiele spielen oder Puzzles sammeln zum Beispiel.

Die gute, alte Mii-Lobby. Da hab ich gerne Zeit verbracht! | Image credit: Nintendo DS, Mii-Lobby, Street Pass

So eine soziale Funktion wünsche ich mir wirklich zurück: Ich erinnere mich nämlich glasklar daran, wie ich nach jeder Gamescom oder anderen Cons eine Stunde am Abend zu Hause saß und digitale Zeit mit meinen neugewonnenen Kontakten verbrachte. Ich habe sogar eine richtig coole Bekanntschaft daraus im echten Leben gewonnen, die ich nur durch den Street Pass kennengelernt habe. Aber auch andersherum hat das super funktioniert: Ich hatte viel digitalen Spaß mit meinen nicht-digitalen-Freunden, weil sie mir beispielsweise beim Sammeln von Puzzleteilen halfen oder wir uns einfach über unsere Erfahrungen austauschen konnten.

Mit dem richtigen Filter, damit kein wie auch immer gearteter Missbrauch entsteht - ich glaube, das war der Grund, warum das Feature letztendlich abgeschafft wurde - könnte man so einen Street Pass sicher richtig gut ausbauen. Und wenn wir alle ehrlich sind, würde uns allen aktuell ein bisschen mehr Community-Sinn nicht gerade schaden.

Aber das war noch lange nicht alles: Regelmäßig veröffentlichte Nintendo ja auch kostenlose Minispiele. Ich erinnere ich da an Pokémon Rumble World, Pokémon Shuffle oder Miitopia. Das waren kleine Gelegenheitsspiele für zwischendurch, die wahrscheinlich mittlerweile durch Apps, wie Candy Crush ersetzt wurden - aber wie cool wäre es, kleine Momente im Alltag wieder mit exklusiven First-Party-Spielen von Nintendo zu verknüpfen?

Miitopia war ein Fiebertraum, aber genau diese verrückte Experimentierfreude hat uns doch zu Nintendo-Fans gemacht, oder? | Image credit: Miitopia, Nintendo Switch

Und auch wenn die Miis hässlich waren, wie cool ist es bitte, dass man gerade diese Avatare jetzt im Nintendo Museum in Kyoto als Besucher-Pass nutzen kann, das ist viel persönlicher, als eine gewöhnliche Eintrittskarte. Generell finde ich, dass ein Mii-Menü, wie auf der Wii, wo man sogar Nachrichten lesen konnte, Nintendos neuer Konsole viel mehr Persönlichkeit zurückgeben würde. Dann machen auch Spiele, wie Nintendo Switch Sports viel mehr Spaß! Ich will wieder meine Konsole so richtig mitgestalten können - wenn diese Gestaltung dann noch in die Menü-Oberfläche oder sogar in ein ganzes Spiel greift, entwickelt man ja automatisch einen ganz persönlichen Bezug. Dieses Gefühl hätte ich gerne bei der Switch 2.

Die Benutzerfläche konnte man farblich anpassen, bei besonderen Aktionen konnte man sogar Oberflächen mit besonderen Mustern und einer passenden Melodie freischalten. | Image credit: Nintendo 3DS

Passend dazu gab es für den 3DS ein weiteres Feature, das ich ebenfalls vermisse: persönliche Layouts. Irgendwann führte Nintendo Profile zu Halloween, Ostern, Weihnachten und Co ein, die alle Benutzeroberflächen farblich anpassten, manchmal mit entsprechenden Mustern füllten (siehe Foto oben) und sogar eine passende Musik abspielten. Wer es also liebt, seine Ordner schön zu sortieren und farblich anzupassen, könnte hier richtig viel Zeit versenken. Es ist vergleichbar mit der Switch-Funktion seinen eigenen Avatar mit Punkten über den e-Shop zu gestalten, aber das geht mir nicht weit genug. Ich möchte alle meine Menüpunkte selbst gestalten dürfen, weil ich das schon einmal konnte. Und wenn Nintendo das dann noch mit Brandings von gekauften Spielen ergänzt, würde ich die Nintendo Switch 2 kaum noch aus der Hand legen.

Naja, zumindest wären das die Features, die mich dazu bringen würden, die Switch 2 mehr zu nutzen, als die Switch und sogar auch wieder eine größere Bindung zu Nintendos Hardware zu entwickeln. Aber wie sieht es bei euch aus? Erinnert ihr euch an Eigenheiten aus den vergangenen Generationen, die ihr gerne zurück hättet?