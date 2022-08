Nintendo Switch: Dieser modifizierte Controller lässt euch mit einer Hand spielen

Ein bekannter Modder hat einen Switch-Controller designt und gebaut, mit dem ihr einhändig spielen könnt.

Jetzt denkt ihr vielleicht, das geht ja schon mit einem Joy-Con, aber das hier ist im Grunde eine einhändige Version für beide Joy-Cons zusammen.

Wie funktioniert der Controller?

Letztlich ist es eine hilfreiche Option für barrierefreies Spielen für Menschen, die nicht anders spielen können.

In einem Video (siehe unten) geht Modder Akaki Kuumeri näher auf den Entwicklungsprozess ein und zeigt zugleich, wie er den Controller in The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Smash Bros Ultimate verwendet.

Wie das Video zeigt, werden die beiden Joy-Con-Controller der Switch in den von Kuumeri erstellten Controller gesteckt. Durch zusätzliche Erweiterungen ist es so möglich, beide Joy-Cons mit nur einer Hand zu bedienen. Ihr könnt auch ganz einfach die Joy-Cons austauschen, abhängig davon, ob ihr Links- oder Rechtshänder seid.

Für ihn ist es nicht die erste Kreation dieser Art, in diesem Jahr hatte Kuumeri bereits eine einhändige Version des DualSense-Controllers für die PS5 entwickelt.

Den Controller verkauft Kuumeri für 200 Dollar über Etsy.