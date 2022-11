Nintendo Switch im Black-Friday-Bundle: 288 Euro für Konsole, Mario Kart 8 und Online-Abo

Nintendo ist nicht gerade für seine günstigen Preise bekannt. Diesen Black Friday gibt es ein Bundle, bei dem ihr so richtig viel sparen könnt. In dem Paket sind die Nintendo Switch mit Joy-Cons in den Farben Neonrot und Neonblau sowie das Spiel Mario Kart 8 und drei Monate Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online gibt es auch noch obendrauf.

Zusammen kosten euch die beiden Artikel inklusive Mitgliedschaft nur 288 Euro. Das großzügige Bundle erhaltet ihr bei Saturn und Media Markt. Das Angebot endet am Abend des 27. Novembers, zusammen mit allen anderen Angeboten der beiden Händler.

Günstiger findet ihr die beliebte Konsole aktuell nirgends und auch die OLED-Version ist derzeit weder im Angebot noch in irgendeinem Bundle zu haben. Passend zum Black Friday hat Nintendo aber einen Sale im E-Shop eingeläutet, wo einige digitale Spiele mäßig bis stark reduziert sind.