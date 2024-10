Nintendo Switch: Neues weißes OLED-Bundle mit Super Mario Bros Wonder ab heute erhältlich

Nintendo hat heute ein neues Bundle der Nintendo Switch veröffentlicht.

Besagtes Bundle besteht aus dem OLED-Modell der Nintendo Switch in weißer Farbe und umfasst außerdem Super Mario Bros Wonder als vorinstalliertes Spiel.

Switch kaufen und direkt Super Mario zocken

Zusätzlich dazu erhaltet ihr mit diesem Paket auch noch eine zwölfmonatige Einzelmitgliedschaft für Nintendo Switch Online.

Erhältlich ist das Bundle etwa im My Nintendo Store zum Preis von 349,99 Euro.

Das OLED-Modell der Nintendo Switch ist mit einem 7 Zoll großen OLED-Bildschirm ausgestattet, der Farben intensiver darstellt. Außerdem gibt es ein Dock mit LAN-Anschluss sowie 64 GB integrierter Speicher auf der Konsole.

In dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Super Mario Bros Wonder erlebt ihr wiederum neue 2D-Abenteuer mit Mario und seinen Freunden. Das Spiel führt euch durch sechs verschiedene Welten voller Level, in denen allerlei verrückte Dinge passieren.

Röhren können hier etwa zum Leben erwachen, die Welt steht Kopf oder ihr fliegt durch den Weltraum. Dabei wählt ihr zwischen zwölf spielbaren Charakteren, um das Blumenkönigreich zu erkunden und vor Bowser zu schützen.

Nintendo Switch Online braucht ihr wiederum, wenn ihr online spielen möchtet. Abseits dessen erhaltet ihr in der normalen Variante aber auch noch Zugriff auf eine stetig wachsende Sammlung an Spielen vom NES, SNES und Game Boy. Mittlerweile sind dort schon mehr als 100 Titel verfügbar.

Seit heute veranstaltet Nintendo weiterhin einen mysteriösen Playtest. Zuletzt leakten bereits einige Details dazu, anscheinend geht es hierbei um ein kommendes neues Spiel.

Was Nintendo Switch Online anbelangt, versprach man zuletzt außerdem ein aufregendes Jahr 2025. Zudem steht weiterhin die Ankündigung der Nintendo Switch 2 aus, was aber noch im laufenden Geschäftsjahr passieren soll.