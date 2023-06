Nintendo Switch Online: 4 neue Spiele für GBC, SNES und NES sind jetzt verfügbar.

Vier neue Klassiker von alten Nintendo-Systemen könnt ihr ab sofort mit Nintendo Switch Online spielen.

Neu hinzugekommen sind zwei Titel vom Game Boy Color sowie jeweils ein Spiel von NES und SNES.

Welche Spiele sind neu?

Ein Spiel vom Game Boy Color ist das 2001 veröffentlichte Kirby Tilt 'n' Tumble. Wie sich Kirby hier bewegt, hängt davon ab, wie ihr die Switch in euren Händen haltet.

GBC-Spiel Nummer zwei ist Blaster Master: Enemy Below aus dem Jahr 2000. Hier müsst ihr einmal mehr die Welt retten und alles über den Haufen ballern, was sich euch in den Weg stellt.

Vom SNES kommt wiederum Harvest Moon. Hier könnt ihr die Wurzeln der beliebten Reihe beziehungsweise des Farming-Simulator-Genres erleben, indem ihr euch um eine virtuelle Farm kümmert.

Bleibt noch Mystery Tower für das NES, das ursprünglich 1986 in Japn erschien. Ihr spielt einen Archäologen und Forscher, der an die Spitze eines Turms zu gelangen versucht.

Für alle vier Spiele benötigt ihr nur die einfache Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft.

