Nintendo Switch Online: Congo's Caper ist einer von drei neuen Titeln

Nintendo bringt drei neue Retro-Spiele zu Switch Online, die mit Bällen, Fäusten und Affen zu tun haben.

Nintendo erweitert das Angebot für Switch Online mit einem affenstarken Spiel

Als Erstes wäre da Congo's Caper, ein Plattformer, bei dem ihr den namensgebenden Affen Congo steuert. Er und seine Schimpansen-Freundin wurden von einem fiesen Dämon in Menschen verwandelt und im Aschluss noch die Lebe seines Lebens entführt. Um sie zu retten und den Zauber aufzuheben, der eure wahre Gestalt verbirgt, müsst ihr den Dämon finden und besiegen.

Rival Turf ist das zweite Spiel in der Liste der neuen NES- und SNES-Titel für Switch Online. In diesem Beat'em up könnt ihr eure Fäuste sprechen lassen. Das erste Spiel aus der Rushing-Beat-Trilogie von Jalenco ist nun das letzte, welches im Online-Dienst von Nintendo landet.

Ebenfalls findet ihr nun auch Pinball im Angebot von Switch Online. Das Flipperspiel erschien in der "Black Box" der NES und wurde zusammen mit der Konsole im Westen eingeführt. Ein kleiner besonderer Kniff ist die Bonusphase, bei der ihr auf Mario und Pauline trefft.