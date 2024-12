Nintendo Switch Online: Der nächste Donkey Kong-Klassiker ist da

Der nächste Donkey Kong-Klassiker ist jetzt bei Nintendo Switch Online verfügbar.

Ab sofort könnt ihr das 1997 veröffentlichte Donkey Kong Land 3 über die Game Boy-Bibliothek spielen.

Donkey Kong 3 Land auf der Switch

Um den Titel spielen zu können, benötigt ihr eine aktive Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online.

In dem von Rare entwickelten Donkey Kong Land 3 erleben Dixie Kong und Kiddy Kong ein neues Abenteuer.

"Als Donkey Kong und Diddy Kong sich aufmachen, ihr Glück in der sagenumwobenen Verlorenen Welt zu finden, lassen sie Dixie Kong einfach mit dem Baby zurück", heißt es. "Das lässt sich Dixie aber nicht gefallen. Sie entscheidet sich, die Verlorene Welt vor den anderen zu erreichen, und nimmt ihren Cousin Kiddy Kong einfach mit auf die Reise."

"Du steuerst Dixie oder Kiddy durch 36 Kong-typische Level voller Hüpf-Action und Abenteuer. Lass dir ein wenig von tierischen Helfern wie Squitter der Spinne, Squawks dem Papagei, Ellie dem Elefanten und Enguarde dem Schwertfisch helfen, während du versuchst, die Wahrheit über die Verlorenen Welt ans Licht zu bringen."

Den Vorgänger von Donkey Kong Land 3, der überraschenderweise Donkey Kong Land 2 heißt, hatte Nintendo bereits Ende November bei Nintendo Switch Online veröffentlicht.

In der kommenden Woche wird wiederum der neue Donkey Kong-Bereich in der Super Nintendo World in Japan eröffnet. Fans können dort dann ein komplett neues Themengebiet erkunden.

Ein neues Donkey Kong ist, soweit wir wissen, derzeit nicht in der Entwicklung. Allerdings erscheint am 16. Januar 2025 Donkey Kong Country Returns HD für die Nintendo Switch. Das von den Retro Studios entwickelte Spiel erschien ursprünglich im Jahr 2010 für die Wii, eine 3DS-Version folgte im Jahr 2013.