Was passiert bald “Aufregendes” bei Nintendo Switch Online? Nintendo mit Andeutungen für 2025

Das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online befindet sich im mittlerweile dritten Jahr und bald kommt da wohl noch mehr.

Zumindest deutet das Nintendo in einer E-Mail an Fans entsprechend an.

Nintendo Switch Online: Was passiert 2025?

”Was bringt das nächste Jahr Aufregendes für Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket?”, fragt das Unternehmen in einer E-Mail (via GoNintendo).

”Bleibt am Ball, um es herauszufinden!”

Abseits dieses kleinen Teasers hält sich Nintendo derzeit also noch mit weiteren Informationen zu diesen aufregenden Dingen zurück.

Allerdings ist das Timing durchaus interessant. Zuletzt hat Nintendo einen Playtest mit Bezug zu Nintendo Switch Online angekündigt.

"Wir werden einen Test mit dem Namen Nintendo Switch Online: Playtest Program durchführen. Dieser Test bezieht sich auf eine neue Funktion von Nintendo Switch Online für Nintendo Switch", schrieb Nintendo dazu. "Für die Teilnahme an diesem Test suchen wir Nutzer, die über eine Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket verfügen. Nutzer müssen eine exklusive Software auf ihre Nintendo Switch-Konsole herunterladen, um teilnehmen zu können."

Der Playtest beginnt am 24. Oktober 2024 um 3 Uhr und läuft bis zum 6. November 2024 um 1:59 Uhr. Nintendo erwartet von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie nichts von den Details ausplaudern. Ihr könnt aber getrost davon ausgehen, dass das dennoch passieren wird.

Ob das alles im Zusammenhang mit der Ergänzung einer weiteren Plattform zur Retro-Bibliothek steht oder sich womöglich auch auf die Switch 2 bezieht, bleibt vorerst unklar.

Für Switch Online hatte Nintendo zuletzt zwei F-Zero-Spiele vom Game Boy Advance veröffentlicht, eines davon war bisher nur in Japan erhältlich.

Eher überraschend kam jüngst die Ankündigung von Alarmo. Dabei handelt es sich um einen interaktiven Wecker von Nintendo. Die Switch 2 soll indes noch im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres angekündigt werden, dieses endet im März 2025.