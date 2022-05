Nintendo Switch Sports: Erste Fernseher werden Opfer von fliegenden Joy-Con-Controllern

So wie es aussieht, leidet Nintendo Switch Sports an einem Problem, mit dem auch schon Wii Sports zu kämpfen hatte: kaputte Bildschirme!

Sport ist Bildschirmmord

Der bewegungsgesteuerte und sportliche Spaß lädt zum herumfuchteln ein. Da passiert es schonmal, dass im Eifer des Gefechts ein Controller fliegt, wenn dieser beim Spielen nur locker in der Hand liegt.

Dieses Problem ist nicht neu. Schon bei Wii Sports wurden leidenschaftliche Bowling- oder Tennisspieler von zertrümmerten Bildschirmen und Fernsehern heimgesucht. Eine Compilation gefällig?

Nun darf eine nächste Generation an Spielern diese Erfahrung machen. Zumindest gab es am Wochenende mehrere unbestätigte Berichte von Spielern, die den kleinen Controller auf eine teure Reise in Richtung Fernseher geschickt haben.

Auf Reddit gestand ein Switch-Nutzer namens Roman, dass er beim Spielen des Chambara-Modus seinen TV zertrümmert hat. Auch nach dem magischen Aus und Anschalten blieb der Bildschirm beschädigt.

Twitch-Streamer 63man musste für sein Feuer beim Spielen teuer bezahlen. Er hat Switch Sports "sehr leidenschaftlich" gespielt und dabei seinen Controller im Bildschirm versenkt. "Jetzt ist mein Monitor kaputt", sagt er. "Aber es hat Spaß gemacht."

Warum nicht einfach mit Armband?

Irgendwie war es ja auch abzusehen, dass die sportlichen Kämpfe erneut zu wildem Gefuchtel führen. Auch Nintendo hat sich im Vorfeld dazu Gedanken gemacht und einige Warnhinweise ein Switch Sports eingebaut, die Spieler auffordern, eine Handschlaufe anzulegen. Diese liegt entweder dem Spiel bei oder kann separat bei mehreren Anbietern dazugekauft werden. Wer dieses Arm- oder Beinband nutzt, ist auf der sicheren Seite.

Bei der ganzen Sache dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass nicht jede Geschichte über einen durch einen Joy-Con zerstörten Bildschirm wahr sein muss.