Nintendo Switch Sports garantiert Spielspaß mit Familie und Freunden

Ich weiß noch genau, warum mein Vater meinem Bruder und mir 2006 eine Wii gekauft hat: Wii Sports sollte endlich ein wenig Bewegung in unser körperlich inaktives Videospiel-Hobby bringen. Was wir anfangs belächelten, wurde schnell zu einem sozialen Ereignis. Nicht nur die Familie, sondern auch unsere Freunde standen regelmäßig mit uns vor dem Bildschirm, um einander zu beweisen, wer der echte Meister in Tennis, Bowling und Co. war. Nintendo Switch Sports verspricht diese Erfahrung zu wiederholen, besser umzusetzen und sogar noch mehr Menschen zu versammeln.

Nintendo Switch Sports erscheint ab dem 29.4.2022 exklusiv für Nintendo Switch.

Mit den Joy-Cons lassen sich die alten Sportarten wie Bowling,Chanbara oder Tennis nicht nur noch präziser steuern, sondern bieten auch mehr Optionen als noch vor 16 Jahren. So kann man beispielsweise beim Bowlen einen Spezialmodus wählen, der mit zusätzlichen Hindernissen ein gutes Stück Abwechslung auf die Kegelbahn bringt. Neue Sportarten wie Fußball ermöglichen zudem mehr Freunde vor dem Bildschirm. Bis zu acht Spielerinnen und Spieler dürfen hier gleichzeitig den Ball über das Feld jagen. Zudem bietet der Online-Modus die Gelegenheit, entfernte Bekannte am Sport-Spiel teilhaben zu lassen. Bis zu 16 Freunde können so ihre Kräfte beim Bowling messen.

Spaß zu zweit hat man dagegen beim schadenfreudigen Chanbara oder im schnellen Badminton-Duell. Hier ist Beobachtungsgabe und Präzision gefragt, was sich mit den Joy-Cons noch geschmeidiger ausführen lässt, als damals mit den Wii-Motes. Zu guter Letzt könnt ihr euch zu viert beim Volleyball auspowern. Hier ist richtig viel Körpereinsatz gefragt: Egal ob Baggern, Blocken oder Aufschlagen, es werden die gleichen Bewegungen ausgeführt, wie im echten Spiel. Das verspricht langlebigen Spielspaß auf der Nintendo Switch - egal ob man alleine, mit der Familie, mit Freunden, lokal oder online spielen möchte.