Nintendo Switch: System-Update 19.0.1 veröffentlicht, löst einige Probleme

Ein weiteres System-Update für die Nintendo Switch steht ab sofort zum Download bereit.

Es trägt die Versionsnummer 19.0.1 und bügelt einige Fehler aus, die sich wohl mit dem zuletzt veröffentlichten Update auf Version 19.0.0 eingeschlichen hatten.

Nintendo Switch: Hilfe für Probleme

Es ist kein allzu großes Update, kann euch aber in bestimmten Situationen weiterhelfen, wenn ihr ebenfalls Probleme hattet.

Einerseits geht es darum, dass der GameCube Controller-Adapter manchmal nicht erkannt wurde. Dieses Problem hat Nintendo gelöst.

Ein anderes Problem betraf den Standby-Modus, in dem etwa der Download von Software nicht wie erwartet vonstatten ging.

Und natürlich darf eine "allgemeine Systemverbesserung der Stabilität" in keinem Update für die Nintendo Switch fehlen.

Nachfolgend lest ihr alle Patch Notes zu Update 19.0.1 für die Nintendo Switch:

Es wurde ein Problem behoben, durch das Nintendo GameCube Controller-Adapter sowie Nintendo GameCube Controller nicht erkannt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, durch das manche Netzwerkprozesse, zum Beispiel der Download von Software, während des Standby-Modus nicht wie erwartet vorgenommen wurden.

Allgemeine Systemverbesserung der Stabilität für eine verbesserte Nutzererfahrung.

Aktuell läuft im eShop der Nintendo Switch übrigens ein Halloween-Sale, bei dem ihr je nach Titel bis zu 75 Prozent sparen könnt. Wer sich günstig mit Spielen eindecken möchte, sollte da mal vorbeischauen.

Ansonsten warten wir geduldig weiter auf die Ankündigung der Nintendo Switch 2. Die Nachfolgekonsole soll laut Nintendo noch in diesem Geschäftsjahr angekündigt werden. Spätestens wäre das demnach im März 2025 der Fall. Aktuell gibt es aber noch keine Anzeichen dafür, wann Nintendo den Vorhang lüftet.

Zuletzt hatte Nintendos Shigeru Miyamoto betont, dass die Switch 2 keine Konkurrenz zur PS5 Pro oder anderen Konsolen wird. Jedenfalls nicht in technischer Hinsicht, in puncto Verkaufszahlen womöglich schon. Nintendo macht weiterhin sein eigenes Ding und beteiligt sich nicht am Wettrüsten zwischen Xbox und PlayStation.