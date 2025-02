Nintendo hofft auf die Switch 2: Verkäufe und Gewinne gehen zurück, Prognose nach unten korrigiert - "Die Switch 2 kann nicht schnell genug kommen", sagt ein Analyst

Nintendo hat seine aktuelle Verkaufsprognose für die Ninendo Switch zum zweiten Mal in Folge reduziert.

Der Grund dafür sind sinkende Verkaufszahlen der Konsole, während sich das Unternehmen auf den Launch der Nintendo Switch 2 vorbereitet.

Das Interesse an der Switch sinkt

Die Verkaufsprognose für das laufende Geschäftsjahr reduzierte Nintendo jetzt auf 11 Millionen Verkäufe, 1,5 Millionen weniger als zuletzt. Im vorherigen Quartal hatte man bereits die Prognose von 13,5 Millionen auf 12,5 Millionen reduziert.

Auch diie Gewinnprognose wurde im gleichen Atemzug um 22 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar (circa 1,7 Milliarden Euro) nach unten korrigiert.

Im abgelaufenen Geschäftsquartal, das am 31. Dezember 2024 endete, verkaufte man demnach 4,82 Millionen Exemplare der Switch, wodurch man insgesamt nun bei 150,86 Millionen Verkäufen steht.

Vor der Switch stehen noch der Nintendo DS (154) und die PlayStation 2 (160 Millionen), dann wäre sie die meistverkaufte Konsole aller Zeiten.

Im Jahresvergleich sind die Hardwareverkäufe um mehr als 30 Prozent gesunken, die Softwareverkäufe um rund 24 Prozent. Das schreibt Nintendo primär der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Bros Wonder im Vorjahr zu.

Hier die aktualisierte mit den zehn meistverkauften Nintendo-Spielen:

Mario Kart 8 Deluxe – 67,35 Millionen (+2,08 Millionen im Vergleich zum vorherigen Quartal) Animal Crossing: New Horizons – 47,44 Millionen (+0,99 Millionen) Super Smash Bros Ultimate – 35,88 Millionen (+0,74 Millionen) The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,62 Millionen (+0,33 Millionen) Super Mario Odyssey – 29,04 Millionen (+0,54 Millionen) Pokémon Schwert und Schild – 26,60 Millionen (+0,16 Millionen) Pokémon Karmesin und Purpur – 26,38 Millionen (+0,69 Millionen) The Legend of Zelda: Tears of the Kkingdom – 21,55 Millionen (+0,51 Millionen) Super Mario Party – 21,10 Millionen (+0,12 Millionen) New Super Mario Bros U Deluxe – 18,06 Millionen (+0,29 Millionen)

Im Zeitraum von Okktober bis Dezember wurden außerdem 1,3 Millionen weitere Exemplare von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom verkauft, das insgesamt nun beiu 3,91 Millionen Verkäufen steht. Das im Oktober veröffentlichte Super Mario Party Jamboree verkaufte sich bis Jahresende 6,17 Millionen Mal und das im November veröffentlichte Mario & Luigi Brothership kommt auf bisher 1,4 Millionen Verkäufe.

"Es ist jetzt viel klarer, wie Nintendo die Lebensdauer der Switch zu Beginn des Geschäftsjahres überschätzt hat", sagt der Analyst Dr. Serkkan Toto gegenüber VGC. "Nintendo hat die Prognose für die Hardwareverkäufe nun zweimal korrigiert, und ich erwarte, dass sie selbst diese gesenkte Prognose verfehlen werden."

"Ich bin mir nicht sicher, warum sie dachten, dass sie in diesem Geschäftsjahr 14 Millionen Einheiten verkaufen würden, obwohl sie ein sehr schwaches Softwareportfolio haben. Die Switch 2 kann nicht früh genug kommen. Ich hoffe für sie, dass sie nicht für den Herbst geplant ist, wie es nicht wenige Leute glauben."