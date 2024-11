Nintendo Switch: Verkaufszahlen brechen ein, Nintendo senkt Prognose

Die Verkaufszahlen der Nintendo Switch sind zuletzt im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent zurückgegangen.

Im jüngsten Geschäftsbericht, der die aktuellen Zahlen bis zum 30. September 2024 umfasst, korrigierte man zugleich seine Verkaufsprognose für das aktuelle Geschäftsjahr nach unten.

Nintendo Switch: Weniger Hits und kein Film

Die Prognose für das Gesamtjahr wurde demnach von 13,5 Millionen verkauften Exemplaren aus 12,5 Millionen korrigiert.

Für den Rückgang der Verkaufszahlen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres nennt das Unternehmen zwei Gründe. Einerseits habe in der ersten Hälfte des vorherigen Geschäftsjahres der Super-Mario-Bros-Film einen positiven Effekt gehabt, wie auch die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

"Solch besondere Faktoren gab es in der ersten Hälfte dieses Geschäftsjahres nicht", heißt es. "Da die Nintendo Switch sich nun ihrem achten Jahr befindet, sind die Verkäufe von Hardware und Software signifikant gesunken."

Nintendo hatte zuvor betont, dass man den Nachfolger der Nintendo Switch noch in diesem Geschäftsjahr vorstellt, die Ankündigung lässt jedoch weiter auf sich warten.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres wurden demnach 4,72 Millionen Exemplare der Switch verkauft, insgesamt steht die Konsole damit bei 146,04 Millionen Verkäufen. Vor ihr liegen noch der Nintendo DS (154 Millionen) und die PlayStation 2 (160 Millionen).

Das im Mai veröffentlichte Paper Mario: Die Legende vom Äonentor hat sich bis Ende September 1,94 Millionen Mal verkauft, das im Juni veröffentlichte Luigi's Mansion 2 HD kommt auf 1,57 Millionen Verkäufe. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das am 26. September 2024 erschien, kam in dem kurzen Zeitraum bis Monatsende bereits auf 2,58 Millionen Verkäufe.

Nachfolgend die zehn Topseller des Unternehmens für die Nintendo Switch, in Klammern der Zuwachs seit Juni 2024:

Mario Kart 8 Deluxe – 65,27 Millionen (+1,37 Millionen) Animal Crossing: New Horizons – 46,45 Millionen (+600.000 ) Super Smash Bros. Ultimate – 35,14 Millionen (+480.000) Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,29 Millionen (+240.000) Super Mario Odyssey – 28,50 Millionen (+290.000) Pokemon Schwert/Schild – 26,44 Millionen (+90.000) Pokémon Karmesin/Purpur – 25,69 Millionen (+40.000) Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21,04 Millionen (+240.000) Super Mario Party – 20,98 Millionen (+140.000) New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,77 Millionen (+160.000)

Gegenüber VGC gibt der Analyst Dr Serkan Toto an, dass er Nintendos Prognose noch für optimistisch hält, das aktuelle Abschneiden sei zudem nicht überraschend.

"Jeder, der Nintendo in diesem Jahr verfolgt hat, kann von den Ergebnissen nicht allzu überrascht sein. Wir sind in einem Hit-gesteuerten Geschäft: Ohne Blockbuster kann man keine Umsätze machen, die ein Unternehmen wie Nintendo wirklich voranbringen würden."

"Das Unternehmen behält sich verständlicherweise die großen Hits für die nächste Konsole vor, aber ich denke, dass selbst die angepasste Prognose noch zu optimistisch ist. Schaut euch zum Beispiel das erste Quartal 2025 an, in dem mit Donkey Kong Country Returns HD nur eine einigermaßen große Veröffentlichung vorgesehen ist."

Die einzig positive Überraschung war für ihn der Anstieg der digitalen Verkäufe von 50,2 Prozent auf 56,3 Prozent.