Nintendo, nimm endlich mein Geld! Wo ist meine Switch 2?!? Seit dem N64 war ich nicht mehr so heiß auf eine Nintendo-Konsole und dabei will ich nur No Man’s Sky weiterspielen!

Meine Evolution als Switch-Nutzer war schon eher atypisch. Die großen First-Partys wie Zelda: Breath of the Wild oder Mario Odyssey ließ ich links liegen, so wie ich die Switch im Schrank ließ. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich genau eine hatte, wahrscheinlich als einer der letzten in der Redaktion.

Dann aber veränderte sich meine Switch-Welt, da sie als portable Konsole gut geeignet war, in Krankenhaus-Warteräumen herumzusitzen und auf Hiobsbotschaften zu warten. Solche Dinge. Dieses Gerät wurde wichtig in meinem Leben und das für relativ lange Zeit. Aber lustigerweise interessierten mich die First-Partys immer noch nicht wirklich. Nein, es war die Indie-Flut, vor allem Dinge wie Dead Cells oder ähnliche Pixler, mit denen ich unglaublich viel Zeit verbrachte.

Und das hielt lange an, ich kaufte immer gern neue Games dieser Art im Shop, zockte weiter viel auf der Switch, ich war ein Fan einer Nintendo-Konsole, der keine Nintendo-Games spielt. Dafür aber 250 Stunden in die vielleicht technisch beeindruckendste und gleichzeitig hässlichste Version von No Man’s Sky steckte. Mir doch egal, dass Diablo 3 auf der großen Konsole schöner aussah, auf der Couch mit der Switch lümmeln und Mobs erledigen war die Hölle auf Erden, so wie ich sie brauchte.

Ich will ja nur nicht eine Minute warten, wenn ich aus diesem System springe, mehr will ich ja von der Switch 2 gar nicht.

No Man’s Sky war aber auch der Wendepunkt. Die Switch war schon zum Launch technisch nicht auf der Höhe, aber für eine Weile ging das alles noch. Bis es eben nicht mehr ging und die letzten zwei Jahre lief es mit den Ladezeiten komplett aus dem Ruder. Minutenlang gefühlt und mitunter auch real bleibt der Screen schwarz und ich merkte, dass mich das mehr stört als jedes Ruckeln, jede fehlende Textur oder was die Switch sonst an Defiziten zu bieten hat.

Und demnach ist es mir auch egal, ob jetzt zur Switch 2 ein neues Mario oder Zelda oder sonst was kommt. Ich will einfach die Games besser spielen, die ich habe und ich merke zu meiner eigenen Überraschung, dass ich aus diesem Grund der Switch 2 wirklich mehr und mehr entgegenfiebere. Ich glaube nicht mal, dass ich enttäuscht werde, wenn sie denn heute, morgen oder in drei Wochen angekündigt wird (BITTE HEUTE!!). Alles, was ich will, ist eine schnellere Speicherarchitektur und das sollte ziemlich sicher passieren.

Wie die Switch 2 aussieht, wenn man die KI fragt. Gut, woher soll die mehr wissen als wir, kann auch nur Murks bei rumkommen.

Alles andere ist dann für mich ein Bonus. Mehr Pixel? HDR? Atmos Sound? Mir alles egal, alles cool, brauche ich nicht. Ich will nicht mehr eine Minute warten, wenn ich einen Sprung über Lichtjahre mache oder ein Indie-Game starte, das nicht optimiert wurde. Ich will Nintendo wirklich mein Geld geben. Jetzt. Sofort. Unfassbar, ich war glaube ich nicht mehr seit dem N64 auf eine neue Nintendo-Konsole dermaßen heiß. Selbst wenn ich der Switch-Nutzer bin, von dem Nintendo nicht mal ahnte, dass es ihn gibt. Also, Nintendo, nimm mein Geld! Switch 2, sofort!!... Wow, ich habe gerade persönliche Super-Nintendo-Flashbacks...