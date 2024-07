Nintendo World Championships: NES Edition im Test - Es hätte der nächste Partykracher der Switch werden können

Schöne Wiederverwertung von Nintendos NES-Klassikern, allerdings mangelt es gerade dem lokalen Multiplayer-Modus an Optionen, um zum echten Partykracher zu werden.

Die Idee hinter Nintendo World Championships: NES Edition ist im Grunde so einfach wie grandios. Man nimmt eine Reihe von Klassikern vom NES, macht daraus mal kürzere, mal längere Herausforderungen, in denen man gegen bis zu sieben weitere Mitspielerinnen und Mitspieler antritt. Klingt nach einem großen Partyspaß. Und der könnte es auch sein, wenn Nintendo ein paar Kleinigkeiten nicht außer Acht gelassen hätte.

Nintendo World Championships: NES Edition Release: 18.07.2024

Erhältlich für: Nintendo Switch

Genre: Rennspiel, Action, Party

Entwickler: Indieszero / Nintendo

Preis: ca. 30 Euro

Im Kern handelt es sich bei den Challenges im Spiel um Speedrun-Herausforderungen. Man nimmt zum Beispiel einen kleinen Ausschnitt aus Kirby's Adventure und ihr müsst einen bestimmten Abschnitt möglichst schnell absolvieren. Oder den ersten Boss in möglichst kurzer Zeit bezwingen. Das sind dann größtenteils Herausforderungen, die vielleicht mal zehn oder 20 Sekunden dauern, aber es gibt auch einige, die eich über mehrere Minuten erstrecken. Die überwiegende Mehrheit ist jedoch eher kurz und knackig. Macht ihr währenddessen einen Fehler, wird kurz zurückgespult und es geht nahtlos weiter, damit ihr im Spiel bleibt. Und das kann wirklich spannend und auch knapp werden, wenn jeder darum kämpft, seine Performance um Sekundenbruchteile zu optimieren. Jeder Fehler kann dabei entscheidend sein.

Verpasste Chancen aufgrund mangelnder Optionen

Im lokalen Multiplayer-Modus habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal lassen sich verschiedene Sets auswählen, in denen normalerweise vier Herausforderungen zusammengefasst sind. Alternativ wählt ihr aus der kompletten Liste aller Challenges die nächste, die ihr haben möchtet. Die Krux daran ist die Schnelligkeit, mit der das alles vonstatten geht. Absolviert man zum Beispiel eine zehn Sekunden lange Aufgabe, geht es danach direkt schon wieder an die Auswahl. Letztlich hat man somit mehr Zeit mit Auswahl, Vorbereitung und Warten verbracht als mit der eigentlichen Challenge. Und auch vier hintereinander können schnell vorbei sein.

Ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum man hier keine Möglichkeit implementiert, sich seine eigene Runs zusammenzustellen. Zum Beispiel mit zehn Herausforderungen nacheinander. Oder 20, 30. Vielleicht auch alle am Stück! Man würde eine beliebige Zahl wählen und muss sich erst einmal für ein Weilchen keine Gedanken mehr darüber machen, kann einfach nur spielen. So, wie es ist, sind mir da viel zu häufig Pausen dazwischen, die den Party-Spielspaß bremsen. Und mit jedem Set beginnt das Punktezählen von vorne. Über 30 Herausforderungen oder mehr hinweg zu konkurrieren ist leider nicht möglich, es sei denn, man notiert sich alles nebenbei auf einem Zettel und addiert später.

Nintendo World Championships: NES Edition - Screenshots 1 of 10 Attribution

Ähnliches gilt für tiefgreifendere Optionen oder Variationen. Habt ihr einmal eine Herausforderung gespielt, ändert sich nichts. Warum nicht ein paar alternative Varianten mit anderen Gegnern, leicht geänderter Levelstruktur oder einfach gespiegelt? Es gäbe noch viele Möglichkeiten, die man hätte umsetzen können. Somit bleibt man jedoch gefühlt beim absoluten Minimum und geht nicht noch die Extrameile, die das Spiel verdient hätte.

Mehr Single- und Multiplayer-Content

Alle enthaltenen Minispiele könnt ihr auch Schritt für Schritt im Einzelspieler-Modus freischalten und anschließend daran arbeiten, eure Zeiten zu perfektionieren. Insgesamt stammen die ganzen Herausforderungen übrigens aus 13 verschiedenen NES-Klassikern, von Kirby über Super Mario bis hin zu Kid Icarus, Metroid und Zelda. Es ist eine schöne Auswahl und grundsätzlich ist es gut gelungen, einzelne Abschnitte dieser legendären Spiele in kleine Challenges zu verwandeln.

Abseits der Singleplayer-Motivation kommen hier dann noch kompetitive Aspekte hinzu. Einerseits die Weltmeisterschaft, bei der ihr euch wöchentlich an fünf wechselnden Aufgaben versucht. Hier geht es darum, sich an die Spitze der weltweiten Rangliste zu setzen und jeden noch so kleinen Sekundenbruchteil aus einer Aufgabe herauszuholen.

Andererseits gibt es den Modus Überleben, in dem ihr in drei Matches gegen Geisterdaten von Spielerinnen und Spielern aus der ganzen Welt antretet, um am Ende die Nase vorn zu haben. Mit ihm Spiel gesammelten Münzen schaltet ihr wiederum neue Spielersymbole für euer Profil und die einzelnen Herausforderungen für den Speedrun-Modus frei. Obendrein könnt ihr euch zahlreiche Abzeichen verdienen, indem ihr zum Beispiel Rang A bei den einzelnen Challenges erreicht, alle Spiele eines bestimmten Klassikers freischaltet oder in den verfügbaren Modi spielt. Ein bisschen langfristige Motivation muss ja sein.

Nintendo World Championships: NES Edition - Fazit

Das war es dann aber im Endeffekt schon. Nun gut, Nintendo World Championships: NES Edition kostet auch nur 30 Euro, dafür ist das Gebotene in Ordnung. Mit mehr Optionen und der Möglichkeit, länger andauernde Runs auf eigenen Wunsch zusammenstellen, wäre das hier für mich ein echter Partykracher geworden, so nerven mich eher die regelmäßigen Pausen zwischen Sets und einzelnen Herausforderungen. Schade, aber das ließe sich per Update sicher noch hinzufügen. Es würde dem Spiel jedenfalls sehr gut tun!

Ansonsten kann Nintendo World Championships: NES Edition eine schöne Erfahrung für alle sein, die diese legendären NES-Klassiker geliebt haben oder gerne ein wenig kennenlernen möchten und Speedruns nicht abgeneigt sind. Es ist durchaus motivierend, die ganzen Abzeichen zu sammeln und das Spiel hat dafür einen recht fairen Preis. Ich könnte mir weitere Spiele dieser Art gut vorstellen - ich sehe schon die SNES Edition vor meinen Augen -, aber bitte verbessert und erweitert es an den richtigen Stellen, um das ungenutzte Potenzial zu entfesseln! Erst dann wird das hier für mich zu einer ernstzunehmenden Mario-Party-Alternative.

Nintendo World Championships: NES Edition PRO CONTRA Große Zahl an Herausforderungen

Verschiedene Modi für Einzelspieler

Abzeichen sorgen für Motivation

Kurzweiliges Spielvergnügen Lokalem Multiplayer-Modus mangelt es an Optionen und Variation

Zu viele Pausen im lokalen Multiplayer-Modus

Ihr könnt Nintendo World Championships: NES Edition im eShop oder physisch im My Nintendo Store kaufen.