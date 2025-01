Nintendos Switch dominiert die PS5 in Japan: In den Charts haben Spiele für Sonys Konsole absolut keine Chance

Zumindest in den japanischen Software-Charts sehen PS5-Spiele derzeit kein Land gegenüber Spielen für die Nintendo Switch.

Nintendo dominiert die dortigen Charts ziemlich eindeutig, wie auch die aktuellsten Verkaufszahlen eindrucksvoll unter Beweis spielen.

Japan liebt die Switch

Das führt sogar so weit, dass die gesamte Top 30 fast ausschließlich aus Spielen für die Nintendo Switch besteht. Mit einzelnen Ausnahmen.

In der Woche, die am 5. Januar 2025 endete, schafften es mit Astro Bot (Platz 20) und Dragon Quest 3 HD-2D Remake (Platz 30) zwei PS5-Spiele in die Top 30. In der Woche davon war nur Dragon Quest auf Rang 25 vertreten (via Gematsu).

Jedes andere Spiel in den Top 30 war in diesen Wochen ein Spiel für die Nintendo Switch. Darunter sind natürlich viele First-Party-Titel von Nintendo, aber auch Multi-Plattform-Games wie Minecraft oder eben die Switch-Version von Dragon Quest 3 HD-2D Remake finden sich darunter.

Was die Hardware-Verkäufe anbelangt, belegen das OLED-Modell der Switch und die Switch Lite die beiden vorderen Ränge. Die PS5 liegt auf Platz drei knapp hinter der Switch Lite. Dahinter folgt die normale Switch auf Position vier.

Es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, ob Nintendo mit der Switch 2 diese Marktdominanz fortsetzen kann.

Hier die jeweiligen Charts:

Software-Verkaufscharts (für die Woche, die am 29. Dezember 2024 zu Ende ging)

Super Mario Party Jamboree – 119.176 (insgesamt 954.261) Dragon Quest 3 HD-2D Remake – 35.834 (930.505) Mario Kart 8 Deluxe – 21.439 (6.167.617) Minecraft – 17.915 (3.762.586) Mario & Luigi: Brothership – 16.680 (165.060) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 16.290 (372.903) Super Smash Bros. Ultimate – 15.526 (5.684.019) Animal Crossing: New Horizons – 14.092 (8.022.435) Pokémon Karmesin und Purpur – 13.206 (5.491.026) Nintendo Switch Sports – 11.383 (1.514.786)

Software-Verkaufscharts (für die Woche, die am 5. Januar 2025 zu Ende ging)

Super Mario Party Jamboree – 117.307 (insgesamt 1.071.568) Dragon Quest 3 HD-2D Remake – 32.402 (962.907) Mario Kart 8 Deluxe – 29.937 (6.197.554) Minecraft – 16.895 (3.779.481) Animal Crossing: New Horizons – 15.777 (8.038.212) Super Smash Bros. Ultimate – 15.055 (5.699.074) Mario & Luigi: Brothership– 14.855 (179.915) Nintendo Switch Sports – 13.813 (1.528.599) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 12.490 (385.393) Pokémon Karmesin und Purpur – 12.289 (5.503.315)

Hardware-Verkaufscharts (für die Woche, die am 5. Januar 2025 zu Ende ging)