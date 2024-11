No Man's Sky: Hello Games lässt euch euren Spielstand jetzt auf allen Konsolen nutzen

Hello Games' Survival-SPiel No Man's Sky hat erneut ein umfangreiches Update erhalten, das eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen bringt. Zu den Highlights zählen die Einführung des Cross-Save-Supports, spezielle Optimierungen für die PS5 Pro und die Rückkehr eines beliebten Features aus dem Mass Effect-Universum. Dies ist bereits das sechste große Update für No Man's Sky in diesem Jahr, und es sieht so aus, als ob Hello Games weiterhin daran arbeitet, das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

Cross-Save und Verknüpfung von Accounts

Mit dem neuen Cross-Save-Support können Spieler nun ihre Spielstände plattformübergreifend nutzen. Egal, ob auf PC, PlayStation, Xbox, Switch, Steam Deck, PSVR 1 & 2 oder PC VR – Spieler können dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Da es eine technische Herausforderung darstellt, Cross-Save auf so vielen Plattformen anzubieten, wird die Funktion schrittweise eingeführt. Spieler haben die Möglichkeit, ihre verschiedenen Plattform-Accounts über die No Man's Sky-Website zu verknüpfen. Ein Teil der Spieler kann diese Funktion bereits nutzen, während die vollständige Verfügbarkeit in den nächsten Wochen erwartet wird.

Grafik-Boost und Mass Effect-Event in No Man's Sky

Zusätzlich zur Cross-Save-Funktion erhält No Man's Sky anlässlich des PS5 Pro-Launches grafische Upgrades. Diese beinhalten eine Auflösung von 4K bei 60 fps und sogar 8K bei 30 fps. Darüber hinaus profitieren Spieler von verbesserten Lichteffekten, hochwertigeren Reflexionen und Ambient Occlusion. Auch die PSVR2-Version profitiert von diesen Optimierungen und bietet ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Ein besonderes Highlight für Mass Effect-Fans ist die Rückkehr der SSV Normandy SR1 aus dem beliebten Sci-Fi-Franchise. Im Rahmen des jährlichen N7-Days können Spieler durch die "Beachhead"-Expedition die Normandy als nutzbare Fregatte im Spiel freischalten. Diese Mission ist für die nächsten zwei Wochen verfügbar und bietet den Spielern eine spannende Gelegenheit, dieses einzigartige Raumschiff zu ihrem Arsenal hinzuzufügen.

No Man's Sky zeigt mit diesen regelmäßigen Updates, dass das Spiel kontinuierlich wächst und verbessert wird. Mit möglichen zukünftigen Updates wie Worlds Part 2 und dem neuen Spiel Light No Fire, von dem man bei den Game Awards mehr erfahren könnte, bleibt No Man's Sky ein aufregendes Erlebnis für langjährige und neue Spieler gleichermaßen.