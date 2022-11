No Man's Sky: Kostenloses PSVR2-Update kommt zum Launch des VR-Headsets.

Bisher waren nur zwei Launch-Titel für PlayStation VR2 bestätigt: Horizon Call of the Mountain und Cities VR: Enhanced Edition.

Mit No Man's Sky schließt sich diesen noch ein drittes Spiel an, denn das PSVR2-Update für Hello Games' Titel kommt zusammen mit Sonys neuem VR-Headset am 22. Februar auf den Markt.

Noch besser als zuvor

Hello Games hatte das PSVR-2-Update im Juni angekündigt und versprach ein verbessertes VR-Erlebnis, das die Power der PlayStation 5 sowie von PSVR2 und der neuen Sense-Controller ausnutzen soll.

Das alles baut auf der VR-Version von 2019 auf, soll diese aber im Hinblick auf Immersion und Glaubwürdigkeit um mehrere Stufen übertreffen.

Weitere Meldungen zu No Man's Sky:

Konkrete Details zu Verbesserungen oder neuen Features liegen bislang allerdings noch nicht vor.

Das PSVR2-Update ist für alle Besitzerinnen und Besitzer von No Man's Sky kostenlos verfügbar sein.