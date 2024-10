No Man's Sky: Neue Expedition The Cursed verbreitet zu Halloween Gruselstimmung

Pünktlich zu Halloween bringt Hello Games eine thematisch passende neue Expedition in sein Survival-Spiel No Man's Sky.

Die Expedition The Cursed startet heute und läuft insgesamt drei Wochen lang.

The Cursed belohnt euch mit einem UFO

The Cursed führt euch auf ein neues Abenteuer, in dem ihr durch eine kollabierende Realität navigiert, in der die Zeit sich unerwartet ändern kann und "der Tag mit einer schwindelerregenden Geschwindigkeit zur Nacht wird".

Aber das ist natürlich längst nicht alles. Währenddessen werdet ihr von Visionen, Stimmen und geisterhaften Erscheinungen heimgesucht. Ebenso verspricht man "Feinde und Bosskämpfe in einem Umfang, den man zuvor in No Man's Sky noch nicht gesehen hat".

Um das alles zu überleben, müsst ihr euch um euren Anomaly Suppressor kümmern, der den üblichen Gefahrenschutz eures Anzugs ersetzt. Unterwegs seid ihr in eurem Boundary Starship, einer neuen, Giger-inspirierten fliegenden Untertasse. Die verfügt über keine Hyperdrive-Technologie, also müsst ihr auf das Portal-Netzwerk zurückgreifen.

"Gespenstische Stimmen dringen aus einer anderen Dimension ein und geben euch Hinweise, Informationen, seltsame Entwürfe ... und Geheimnisse", deutet Hello Games an. "Spieler müssen entscheiden, zu wem diese Stimmen gehören, woher sie kommen und ob man ihnen trauen kann…"

Indem ihr die verschiedenen Meilensteine und Aufgaben von The Cursed abschließt, schaltet ihr exklusive Belohnungen frei. Dazu zählen eine Cthulhu-artige Horror-Exosuit-Anpassung, biolumineszierende Haustiere und euer eigenes Boundary Herald Starship.

Die kompletten Patch Notes könnt ihr euch auf der Webseite von Hello Games anschauen.

Weitere Inhalte für No Man's Sky sollen noch dieses Jahr folgen, darunter "mehrere weitere Überraschungen", mit denen "in den kommenden Wochen" zu rechnen ist. Unter anderem wird das Spiel auch für die am 7. November 2024 erscheinende PlayStation 5 Pro optimiert.

Ein weiterer Kandidat ist das Worlds Part 2-Update, das zur Veröffentlichung von Worlds Part 1 im Juli 2024 angedeutet wurde.