No Man's Sky: Redux-Event bringt die Expeditionen aus 2024 zurück - Schnelle Abenteuer mit besonderen Belohnungen

Fans von Hello Games' Survival-Spiel No Man's Sky dürfen sich freuen: Die zeitlich begrenzten Expeditionen aus 2024 kehren zurück. Wer bislang keine Gelegenheit hatte, die besonderen Herausforderungen zu meistern oder die Belohnungen zu sichern, bekommt jetzt eine zweite Chance. Das Redux-Event bietet dabei nicht nur besondere Belohnungen, sondern auch die Möglichkeit, das Jahr mit abwechslungsreichen Abenteuern im Weltraum ausklingen zu lassen.

Schnelles Abenteuer durch die Galaxien

Dabei legt Entwickler Hello Games ein schnelles Tempo vor. Jede Expedition läuft nur zwei Wochen, statt der sonst üblichen sechs. Der Zeitplan startet mit

Omega: 27. November 2024 bis 11. Dezember 2024

Adrift: 11. Dezember 2024 bis 25. Dezember 2024

Liquidators: 25. Dezember 2024 bis 8. Januar 2025

Aquarius: 8. Januar 2025 bis 22. Januar 2025

The Cursed: 22. Januar 2025 bis 5. Februar 2025

Die Teilnahme an den Expeditionen ist über das Terminal in der Space Anomaly möglich, das allen Spielern unabhängig von ihrem Spielfortschritt zugänglich ist.

Abwechslungsreiche Belohnungen für Spieler

Die Belohnungen der Expeditionen sind genau so abwechslungsreich wie die Herausforderungen selbst. Omega bietet das Starborn-Raumschiff, das besonders durch sein markantes Design auffällt, während Adrift mit der Fregatte "Ship of the Damned" für Gruselatmosphäre sorgt. Liquidators richtet sich an Spieler, die Action mögen, und belohnt sie mit der Chitlin-Rüstung, perfekt für Alien-Jagden im Stil von Starship Troopers. Aquarius führt das Angelsystem ein und hält Belohnungen wie das Lost Angler’s Gear sowie einen Oktopus-Bobblehead bereit. Für Horror-Fans bringt The Cursed Highlights wie eine Cthulhu-inspirierte Exosuit-Anpassung, biolumineszente Haustiere und das UFO-Raumschiff "Boundary Herald".

Das Redux-Event zeigt erneut, wie Hello Games die Spielerbasis von No Man's Sky noch am Ende des Jahres begeistern möchte. Nachdem das Spiel kürzlich die "Sehr positiv"-Bewertungen auf Steam erreicht hat, ist der Erfolg verdient, besonders wegen des holprigen Starts vor acht Jahren. Fans dürfen sich auf weitere Updates freuen, denn Hello Games hat bestätigt, dass noch viele Überraschungen in Planung sind. Der Ausblick für 2025 verspricht ein spannendes Jahr für alle No Man´s Sky-Fans.