No Man's Sky: "Billionen neuer Sterne und Planeten" im neuesten Update, darunter Gasgiganten - Worlds Part 2 ist endlich da und bringt wieder viele Verbesserungen

Mit Worlds Part 2 steht das nächste Update für Hello Games' No Man's Sky ab sofort zum Download bereit.

No Man's Sky Genre: Survival-Game

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox

Release: 9. August 2016

Entwickler / Publisher: Hello Games / Hello Games

In diesem Jahr wird das Spiel seinen neunten Geburtstag feiern und man hat nicht den Eindruck, dass Hello Games mittlerweile genug davon hat. Ganz im Gegenteil.

Das Universum wächst

Dem Entwicklerstudio zufolge wird das Universum mit Worlds Part 2 nämlich um "Billionen neuer Sterne und Planeten" ergänzt, darunter Gasgiganten.

Wie der Name schon andeutet, knüpft man damit an das im vergangenen Jahr veröffentlichte Worlds Part 1 Update an.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Worlds Part 2 verspricht unter anderem detailliertere und abwechslungsreichere Landschaft, ihr könnt euch demnach auf riesige Berge und dramatische Ausblicke freuen, wobei eine Reihe neuer Biome ihre eigenen Besonderheiten mitbringen.

Ozeane wurden gleichermaßen überarbeitet und sollen nun realistischer aussehen. Wasserflächen können nun mehrere Kilometer tief sein und profitieren von neuer Beleuchtung und visuellen Effekten. Je tiefer ihr in den Ozean eindringt, desto dunkler wird es dort auch. Ebenso lassen sich dort anscheinend einige merkwürdige Kreaturen finden.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die komplett neu geschriebene Beleuchtungsengine führt laut Hello Games weiterhin zu detaillierteren Schatten und Licht, das durch Blätter hindurch flackert. Ebenso sollen Höhlen düsterer sein. Das Wasser spiegelt übrigens den Himmel und Sterne wider, soll zugleich physisch auf die Welt rundherum reagieren.

Und dann kommen wir schon zu den Gasgiganten, riesige Welten, die zehnmal größer sein sollen als die bisher größten Planeten in No Man's Sky. Wer sich traut, dort bis zum Kern zu fliegen, erlebt heftige Stürme und andere Gefahren – Dinge, die Hello Games als "echtes Endgame-Zeug" bezeichnet.

Obendrein führt man noch eine große neue Quest ein, die verschiedene Handlungsstränge aus den vergangenen neun Jahren zusammenführen soll. Eine neue, zeitlich begrenzte Expedition mit dem Namen Titan startet zudem in den kommenden Wochen. Alle weiteren Deteails findet ihr auf der offiziellen Webseite.