Nobody Wants To Die: Dieser Cyberpunk-Thriller ist ab heute erhältlich

In Nobody Wants To Die taucht ihr in das dystopische New York ein, welches Hunderte von Jahren in der Zukunft spielt. In der Rolle von Detective James Karra macht ihr euch auf die Suche nach einem Serienmörder, der die Elite der Stadt gezielt angreift. An eurer Seite steht die junge Polizistin Sara Kai und eine Reihe an Zukunftstechnologien. Die Trailer strotzen bisher nur von Noir-Flair in der Neon-getunkten Cyberpunk-Metropole, die sich bis ins Jahr 2329 erstreckt. Ihr könnt das Spiel ab heute auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam spielen.