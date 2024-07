Nobody Wants to Die im Test: Bildgewaltige Hommage an Blade Runner und das ewige Leben

Spielerisch zwar überschaubarer und erzählerisch etwas überladener Thriller, der stilistisch dafür eine interessante Welt mit eindrucksvollen Kulissen erschafft.

Eines ist der Titel ganz sicher nicht: eine versteckte Anspielung auf ein tiefsinniges Thema. Denn gleich in den ersten Sekunden wird ganz klar, dass man Nobody Wants to Die absolut wörtlich nehmen muss. Die Menschen in diesem 24. Jahrhundert haben nämlich ganz buchstäblich keine Lust zu sterben.

Nobody Wants to Die Release: 17. 07. 2024

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Getestet auf: PC

Entwickler: Critical Hit Games

Publisher: Plaion

Und sie müssen es auch nicht – haben die Wissenschaftler der Welt in Nobody Wants to Die doch einen Weg gefunden, sämtliche Erinnerungen im Moment des Todes einzufangen und in einen neuen Körper zu übertragen. Auf dass das, was Manche die Seele nennen mögen, ewig weiterleben mag. Praktisch. Oder?

Wobei nicht nur die Wissenschaft ihre Finger hier im Spiel hat. Auch die Wirtschaft und die Politik ziehen einen großen Nutzen aus dem System, das seinen Nutzern nicht ganz umsonst zur Verfügung steht…

Ich will die Einzelheiten gar nicht vorweg nehmen, weil es zum einen Teil der Geschichte ist, die Welt und ihre Details erst kennenzulernen. Und weil diese Art der Weiterbelebung zum anderen eine tragende Rolle dabei spielt.

Zuallererst ist Nobody Wants to Die dabei vor allem eins: ein bildgewaltiger Science-Fiction-Thriller, der seinem Vorbild Blade Runner zumindest visuell beeindruckend nahe kommt. Der genau wie Blade Runner und trotz aller Zukunftsmusik aber einen ebenso düsteren wie bodenständigen Film-Noir-Krimi erzählt, in dessen Mittelpunkt ein längst angezählter Ermittler steht.

In diesem Fall ist das James Karra, der zu einem Tatort gerufen wird, dessen Opfer nicht nur erhängt, sondern auch von einer Explosion erfasst wurde. Wie soll er da nur die Todesursache herausfinden? Nun, die fiktive Zukunft hält neben dem ewigen Leben, fliegenden Oldtimern sowie von Regen durchströmten Nächten noch ein paar weitere Besonderheiten bereit, darunter eine visuelle Datenverarbeitung, die vergangene Ereignisse als Hologramme darstellen kann.

Diese Hologramme spult Karra, mit dessen Augen man die Geschichte erlebt, wie ein Video beliebig vor und zurück, um Schlüsselmomente genauer zu untersuchen und Hinweise zu finden. Auf diese Art rekonstruiert er den Tathergang und setzt außerdem UV-Licht sowie einen Röntgenscanner ein, um dem bloßen Auge verborgenen Fußspuren und unter dem Boden verlegten Kabeln zu folgen.

Nobody Wants to Die - Test 1 of 12 Attribution

Schön ist, dass man das alles selbst tun muss. Nobody Wants to Die ist zwar – lasst mich das an dieser Stelle klar sagen – ein reines Erzählspiel, das euch auf strikt linearen Wegen durch seine Geschichte führt. Ihr müsst aber viele Aktionen selbst ausführen, weshalb das haptische Erlebnis einem ausgewachsenen Adventure gleicht.

Ich finde es durchaus schade, dass es sich nicht um ein solches handelt! Wie sehr hätte ich selbst entschieden, wann ich das UV-Licht nutze oder die Rekonstruktion des nächsten Video-Hologramms starte. Denn das alles wird Schritt für Schritt vorgegeben und über HUD-Symbole entsprechend angezeigt.

Selbst das Kombinieren von Indizien, die man statt auf einem Whiteboard nebeneinander auf dem Boden anordnet, erlaubt zwar das Verbinden nicht zusammengehöriger Beweisstücke, kennzeichnet es aber gleich als Fehler, sodass man letztlich einfach nur so lange Gegenstände zusammenfügen muss, bis das richtige Ergebnis angezeigt wird.

Gleichzeitig gehört Nobody Wants to Die als Erzählspiel aber zu denen seiner Art, die sich nicht nur nach Wandern durch eine Galerie anfühlen, sondern als wäre man Teil des Geschehens. Immerhin führt man jede Aktion selbst aus und darf zahlreiche Requisiten in die Hand nehmen, sie drehen und oft genug einen Hinweis darauf entdecken.

Manchmal öffnet das sogar zusätzliche Gesprächsoptionen. Die legen den roten Faden zwar nicht neu aus, verstärken aber den Eindruck, das Geschehen voranzutreiben. Abgesehen davon beeinflussen größere Entscheidungen zudem Details der Handlung und auch den Ausgang der Geschichte. Wie man sich als Karra positioniert, spielt also eine wichtige Rolle.

Nobody Wants to Die ist für knapp 25 Euro als digitale Version in den Stores der Plattformbetreiber erhältlich.