Noch mehr Avatar? Ein unangekündigtes Spiel zum Herr der Elemente wurde auf Amazon gelistet

Angeblich soll GameMill Entertainment gerade an einem Spiel zur beliebten Zeichentrickserie Avatar - Herr der Elemente arbeiten. Erscheinen soll der Titel für PS4 und PS5.

Avatar: Quest for Balance soll das Spiel heißen und ist in Japan bereits vor seiner Ankündigung auf Amazon gelistet worden. Viele Informationen gibt die Produktseite noch nicht her, nicht einmal ein Bild gibt es. Nur das angebliche Veröffentlichungsdatum am 8. November und der Preis von 8.485 Yen (etwa 62 Euro) können herauslesen werden.

Die Website Avatar News berichtete im Februar erstmals über ein Nickelodeon-Avatar-Rollenspiel für die Konsole, das sich in der Entwicklung befinden soll. Der genannte Titel soll zu Zeiten von Avatar Aaang spielen und deutlich früher erscheinen als erwartet. Das passt doch bisher gut zu unserem unangekündigten Spiel.

Seit PlatinumGames' Spiel zu The Legend of Korra, das 2014 erschien, wird dieses das erste Game zum Bändiger aller vier Elemente sein. Erst kürzlich wurde das rundenbasierte Handy-Rollenspiel Avatar: Generations angekündigt, das bereits im August in den ersten Regionen auf den Markt kommen soll.