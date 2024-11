November-Rabatte im PlayStation Store: Die besten Deals für PS5 - Spart bis zu 75 Prozent

Mit den November-Rabatten hat die nächste Angebotsaktion im PlayStation Store begonnen. Diesmal lockt man euch mit Rabatten von bis zu 75 Prozent und hat insgesamt mehr als 2.000 Angebote zu bieten.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 23. November 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

Dragon's Dogma 2 (39,74 €, 47 Prozent Rabatt)

In diesem Einzelspieler-Action-Rollenspiel erkundet ihr eine Fantasy-Welt, in der es viel zu tun gibt und in der viele Gegner auf euch lauern. Dabei werdet ihr von KI-Vasallen begleitet, die euch im Kampf unterstützen. Gemeinsam nehmt ihr es mit den Herausforderungen auf, die diese Welt für euch bereithält.

Resident Evil 4 Remake Gold Edition (29,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Neben dem Remake von Resident Evil 4 erhaltet ihr mit der Gold Edition noch zwei Zusatzinhalte. Einmal den DLC Separate Ways, der die Story aus der Sicht von Ada Wong zeigt, und ein Paket mit zusätzlichen Charakter-Outfits, Waffen und anderen Gegenständen. Damit seid ihr bestens gerüstet für diese Neuauflage.

Erkundet die Fantasy-Welt von Dragon's Dogma 2.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (7,99 €, 80 Prozent Rabatt)

Flieht ihr lieber vor der Polizei oder geht ihr doch lieber auf die Jagd nach Outlaws? Im Remaster des Rennspiels könnt ihr beides tun, und zwar hinter dem Steuer verschiedener Hochleistungssportwagen. Mit dabei sind auch die Haupt-DLCs, die für das das Spiel veröffentlicht wurden.

Monster Hunter World (9,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Monster Hunter Wilds rückt näher, aber habt ihr World schon gespielt? Falls nicht, könnt ihr euch damit schon mal gut auf den Nachfolger vorbereiten und auf die Jagd nach zahlreichen Monstern gehen. Und das nicht nur alleine, sondern gleichermaßen kooperativ mit anderen.

Burnout Paradise Remastered (3,99 €, 80 Prozent Rabatt)

Kehrt mit diesem Remaster noch einmal zurück nach Paradise City. In diesem Arcade-Rennspiel sorgt ihr für ein bisschen Chaos und absolviert spektakuläre Stunts, während ihr gegen andere um den Sieg fahrt. Auch die zusätzlichen Updates und Erweiterungen, die das Original erhielt, sind natürlich mit dabei.

Everspace 2 (19,99 €, 60 Prozent Rabatt)

Setzt euch ins Cockpit eures Raumschiffs und erkundet vom Krieg gezeichnete Sternensysteme in der entmilitarisierten Zone von Cluster 34. Diese haben zahlreiche Geheimnisse, Rätsel und Gefahren zu bieten. Als Klon-Pilot Adam steckt ihr mittendrin, sucht nach eurem Platz im Universum und versucht zu überleben.