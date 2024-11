Nubia Z70 Ultra mit variabler Blende, RedMagic 10 mit Flüssigkühlung, alles mit Snapdragon Gen 8 Elite

Wenn der Präsident selbst zur Kamera greift: Auf Weibo wurden kürzlich die ersten Bilder gepostet, die bestätigt mit dem kommenden Nubia Z70 Ultra geschossen wurden und sie können sich sehen lassen. Wie schon das Z60 wird der Nachfolger eine 35mm Hauptlinse haben. Das erste Bild zeigt eine Nachtaufnahme in der Stadt mit Sternlicht-Effekten an hellen Lichtquellen, man geht davon aus, dass der minimale Blendenbereich bis F/4.0 gehen wird, der maximale Wert ist noch nicht bekannt. Eine variable Blende, die das Z60 noch nicht hatte, wird das Z70 Ultra jetzt bieten.

Neben dem hübschen Nachtfoto gab es auch noch drei Insektenbilder zu sehen, die sehr nah ran gehen. Die Close-Up-Bilder demonstrieren den Telemakro-Modus, den es zuvor auch noch nicht gab. Erste geleakte Videos zeigten zudem einen extrem dünnen, mittlerweile fast verschwundenen Rand an den Kanten des Screens und der Bereich über der unter Glas und Display liegenden Front-Linse sieht nun gar nicht mehr anders aus als der Rest des Screens. Die Pixeldichte dürfte damit an dieser Stelle genauso hoch sein, wie es beim normalen Bereich der Fall ist. Die große Frage bleibt nur, ob die Selfie-Bilder immer noch bestenfalls Mittelmaß sind, oder ob es Nubia gelang hier nachzubessern.

Der Prozessor wird erwartungsgemäß der Snapdragon Gen 8 Elite sein, der Nachfolger zum im Z60 Ultra verbauten Gen 8 OC. Die auf KI-Berechnungen ausgelegten und dem Gaming nicht abgeneigten Chips wurden vor wenigen Tagen in den ersten Geräten vorgestellt, wo aber ein Konkurrent mit manipulierten Benchmark-Tests für Aufsehen sorgte: Statt den Chip bei moderater Temperatur stabil zu halten, ging diese drastisch hoch. Nicht umsonst, die Benchmark-Ergebnisse waren ausgezeichnet und auch echt, nur halt nicht geeignet, um die echte Betriebsleistung über die Dauer eines kurzen Tests hinaus zu zeigen. Sicher dürfte aber sein, dass der Prozessor auch ohne solche Tricks mehr als schnell genug sein dürfte. Ich habe immer noch nichts gefunden, was ein Z60 Ultra an die Grenzen bringt.

Und wenn es dann wirklich die maximale 3D-Leistung im Dauerlauf sein soll, gibt es ja immer noch RedMagic, deren kommendes RedMagic 10 auch den Elite-Chip haben wird, dann aber mit einer neuartigen Flüssigkühlung. Ich nehme an, dass der Lüfter immer noch mit an Bord sein wird und bald kann ich dann auch… keine Ahnung, welcher Emulator braucht die meisten Ressourcen? Solange es Framelocks in Android-Spielen gibt, wird das aktuelle RedMagic wohl immer reichen.

Laut einem Weibo-Account soll das das kommende RedMagic 10 sein - kein überzeugendes Bild, mal gucken.

Beide Geräte, sowohl Nubia Z70 Ultra wie auch RedMagic 10, werden wohl noch dieses Jahr erscheinen, dürften Android 15 nutzen, die Preise sind noch nicht bekannt. Ich nehme aber an, dass sie im üblichen Bereich zwischen 600 Euro am unteren Ende der Ausstattung und 900 am oberen liegen werden.