Nutzer-Reviews im PS Store: Verfassen geht wohl nur, wenn PlayStation euch darum bittet

Es sieht so aus, als hätte Sony Nutzerrezensionen im PlayStation Store eingeführt. Also so richtige Bewertungen mit Texten. Zumindest ist das jetzt einem Nutzer auf Reddit aufgefallen.

Aber nicht jeder darf eine Rezension schreiben

"Wann hat PlayStation damit begonnen, schriftliche Rezensionen zuzulassen?" So lautet der Name eines Threads auf Reddit. Wie der Nutzer anmerkt, wurde die Erstellung von schriftlichen Rezensionen für ausgewählte Spiele zugelassen.

Die Möglichkeit, Spiele von null bis fünf Sternen zu bewerten, besitzt der PS Store schon lange. Dass der Store schriftliche Ausarbeitungen, Kommentare und mehr zulässt, ist jedoch neu. Frei euren Senf zu den Spielen dazugeben, könnt ihr allerdings nicht.

Angeblich soll PlayStation.com E-Mails an Spieler senden und sie aktiv nach ihrer Meinung zu bestimmten Spielen fragen. Unter diesen Titeln sollen sich etwa darunter Helldivers 2, Fortnite, Resident Evil 4 und Final Fantasy 7 Rebirth befinden.

Fändet ihr schriftliche Bewertungen im PlayStation Store hilfreich? Und was muss eine Rezension mitbringen, damit sie tatsächlich bei der Kaufentscheidung helfen kann? Auf Steam ist es super praktisch zu sehen, wie viele Stunden der Spieler zum Zeitpunkt der Erstellung seiner Bewertung bereits gezockt hat. Und auch die Möglichkeit, Rezensionen zu liken, finde ich immer nett.