Nvidia GeForce Experience bietet Belohnungen für Genshin Impact - aber ziemlich bescheidene!

Für Genshin Impact gibt es immer mal wieder Loot-Pakete mit Items von verschiedensten Seiten als kleine Belohnung, so jetzt auch von Nvidia. Über die GeForce Experience App des Grafikkarten-Entwicklers könnt ihr aktuell auch zusätzliche kleine Geschenke für das Fantasy-RPG abstauben. Die halten sich aber sehr in Grenzen.

Obwohl es nämlich eine komplizierte Anmeldeprozedur gibt, bekommt ihr letztlich nur 20.000 Mora, viermal mystisches Verstärkungserz für eure Waffen und zwei EP-Items, um Charaktere aufzuleveln. Zwei davon sind auf höheren Charakter-Stufen leider so gut wie gar nichts. Von den extrem beliebten Primogems gibt es wiederum keine als Belohnung, was schon etwas enttäuschend ist.

Falls ihr trotzdem versuchen wollt (denn so einfach ist es offenbar nicht), die Prämien zu bekommen, müsst ihr wohl zuerst Nvidia GeForce Experience auf eurem PC installiert und euch registriert beziehungsweise mit eurem bestehenden Account eingeloggt habt, klickt ihr in der App auf den Reiter "Treiber" (warum, kann ich euch nicht sagen, aber da gibt es auch News zu Belohnungen und mehr zu lesen). Dann geht ihr auf das Feld mit dem Titel "Genshin Impact GeForce Reward".

Scrollt im Textfeld nach unten, dann findet ihr eine Auflistung über alle Arbeitsschritte, um euch für die Belohnung anzumelden - und das sind einige, die bei mir bis jetzt nicht geglückt sind.

Nvidia und miHoYo haben sich für eine Belohnung in Genshin Impact zusammengetan, die man wohl über Nvidia GeForce Experience erhalten kann, aber sehr gering ausfällt.

Zuerst geht ihr wohl auf den ersten Link in der Liste "create an NVIDIA acccount". Dort meldet ihr euch entweder noch einmal an oder - wenn das schon geschehen ist - müsst ihr die angegebenen Kästchen erlauben. Noch ein Ärgernis: ihr könnt nicht etwa nur Prämien erlauben, ihr müsst auch Empfehlungen über Spiele und mehr aktivieren.

Für die Belohnung selbst müsst ihr dann noch einmal bestätigen, dass ihr die Prämien wirklich, wirklich wollt. Klickt unter Prämien auf "enroll" und wartet, bis sich das Fenster komplett geöffnet hat. Ich starrte dabei nur auf ein langes Ladesymbol ohne Erfolg, denn danach hieß es, ein Fehler sei aufgetreten. Es kommt einem fast vor, als wollten weder NVIDIA noch miHoYo, dass man die Belohnung auch bekommt.

Vielleicht seid ihr aber ja erfolgreicher bei der ermüdenden Jagd nach der Mini-Prämie. Die Items des Pakets habt ihr jedenfalls auch in derselben Zeit im Spiel gefarmt, in der ihr euch extra anmeldet - wenn es dann überhaupt klappt. Wenn ihr viel Zeit und Geduld habt, könnt ihr es aber trotzdem versuchen, immerhin ist es zwar ein bescheidenes, aber trotzdem ein kostenloses Geschenk und ihr wisst ja: einem geschenkten Gaul und so.