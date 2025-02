Nvidia GeForce RTX 5070 Ti erscheint diese Woche: In Hessen könnt ihr die begehrte Karte in einem Alternate-Shop kaufen - und das ganz ohne Online-Stress und Scalper

Am 30. Januar 2025 starteten die beiden neuen Grafikkarten von Nvidia in den Verkauf. RTX 5090 und RTX 5080 läuten die neue Generation GPUs ein. Die Flaggschiffe von Nvidia bieten eine unglaubliche Leistung. Die Performance der 5090 bringt noch einmal 25 Prozent mehr auf die Waage. Wer für seine Grafikkarte jedoch nicht direkt vierstellig ausgeben möchte, sollte lieber zu den bald erscheinenden Modellen greifen. Schon am 20. Februar feiert der Hersteller den Marktstart der RTX 5070 Ti, die ab 879 Euro erhältlich sein wird.

Eine Alternate-Filiale verkauft die 5070 Ti vor Ort

Für den Startschuss dieser Karte haben sich Alternate und Nvidia zusammengetan und bieten die Karte in einem Geschäft in Hessen an. PC-Enthusiasten haben also die Chance die GPU in ihren Händen aus der Ladentür zu tragen und nicht online alles abzugrasen, bevor die Scalper den Markt komplett abgemäht haben.

Das Motto der Aktion lautet "We love Gaming – Get your Card: Deine Chance auf eine neue GPU! Bei uns im Store erhältlich". Geht vielleicht nicht perfekt von den Lippen, ist dafür aber eine nette Idee für alle, die sich die Karte direkt zum Release holen wollen.

Wo und wann findet die Aktion statt? Im Alternate Shop in der Philipp-Reis-Str. 2-3 in 35440 Linden könnt ihr euer Glück versuchen. Am 20. Februar um 15:00 Uhr startet die Aktion. Wer in der Nähe wohnt, hat definitiv das große Los gezogen, alle anderen müssen entweder weit fahren oder sich online umschauen. Jeder Kunde darf maximal eine Karte kaufen und die Aktion läuft so lange, bis alle 5070 Ti verkauft wurden. Insgesamt soll es mehrere hundert Grafikkarten geben. Ein pünktliches Erscheinen kann definitiv nicht schaden.

Die RTX 5070 Ti bietet DLSS 4, 1406 AI TOPS, 16 GB GDDR7-Videospeicher, einen Decoder der sechsten Generation, zwei Encoder der neunten Generation, Ray-Tracing-Kerne der vierten Gen und satten 133 TFLOPS sowie Tensor-Kerne der fünften Gen. Dazu kommen 8960 Recheneinheiten sowie eine Taktung, die mit Boost auf 2.45GHz kommt. Insgesamt reicht die Performance für eine 4K-Auflösung bei 480 Hz oder 8K bei 165 Hz mit DSC.