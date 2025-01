Nvidia GeForce RTX 5090 im Test: Außergewöhnliche Leistung in einem unglaublich kleinen Formfaktor - Ist sie das viele Geld wirklich wert?

Nvidias RTX 50-Serie der "Blackwell"-Grafikkarten geht mit der RTX 5090 an den Start. Mit einem Preis von 2.329 Euro ist es ein extrem teures Angebot, aber es macht dafür einige verlockende Versprechungen: die beste Spiele-Performance aller Zeiten dank der GB202-GPU, 32 GB Hochgeschwindigkeits-GDDR7-Speicher für Spiele oder die Erstellung von Inhalten und DLSS 4 mit Multi Frame Generation, um die maximale Bildwiederholrate fast aller Monitore in unterstützten Spielen zu erreichen. Kann sie dieses Versprechen einlösen?

Um das herauszufinden, haben wir die RTX 5090 Founders Edition mit einer neuen Reihe von anspruchsvollen Titeln getestet und die RT- und Raster-Performance in einer Reihe von Auflösungen und in einigen der anspruchsvollsten Szenen untersucht, die wir in unseren Technik-Reviews von PC-Spielen identifiziert haben, viele davon mit benutzerdefinierten und Digital Foundry-exklusiven Benchmark-Durchläufen.

Bevor wir uns mit den Benchmark-Ergebnissen befassen, wollen wir zunächst das physische Design der Karte selbst, unsere Erwartungen an die Performance auf der Grundlage ihrer Spezifikationen und die Art und Weise, wie wir sie testen, erläutern.

Es ist sofort ersichtlich, dass dieses Founders-Edition-Modell bei weitem die kompakteste Flaggschiff-Grafikkarte ist, die wir seit Jahren von Team Green gesehen haben, mit einem Zwei-Slot-Design, das tatsächlich in PCs mit kleinem Formfaktor passt, obwohl es 575W aufnimmt. Dieser Zaubertrick wird durch eine zentrale Leiterplatte und zwei Durchflusslüftern erreicht, die die Luft direkt durch zwei beeindruckend dichte Lamellenpakete und auf der anderen Seite wieder herausziehen. Das ist ein erstaunliches Stück Industriedesign.

Karten von Drittanbietern, die von Nvidias Partnern stammen, dürften mit den üblichen Dreifach-Lüfter-Designs vertrauteres Terrain betreten, so dass das Founders-Edition-Modell noch schwieriger zu finden sein könnte als sonst.

In jedem Fall können ihr einen ordentlichen Stromverbrauch erwarten, denn die FE-Karte benötigt ein 600W 12V-2x6-Stromkabel, das direkt an kompatible ATX 3.0+-Netzteile angeschlossen oder mit dem mitgelieferten Adapter an vier 8-Pin-PCIe-Kabel angeschlossen werden kann. Dieser ist bei der FE-Karte abgewinkelt, um eine übermäßige Belastung des Kabels zu vermeiden, während der überarbeitete Anschluss die Verkohlung verhindern sollte, die wir bei einem RTX 4090 FE-Gerät erlebt haben. Neben dem üblichen HDMI 2.1-Anschluss gibt es drei DisplayPort 2.1-Anschlüsse, so dass kompatible 4K 240Hz HDR-Displays ohne DSC (Display Stream Compression) angeschlossen werden können.

Nvidia RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 5070 GPU GB202 GB203 GB203 GB205 Kerne 21.760 10.752 8.960 6.144 Boost-Taktrate 2,41 GHz 2,62 GHz 2,45 GHz 2,51 GHz Tensor-Kern TOPS 3.352 1.801 1.406 988 RT-Kern TFLOPS 318 171 133 94 Arbeitsspeicher 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 Breite der Speicherschnittstelle 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Arbeitsspeicher-Bandbreite 1.792 GB/s 960 GB/s 896 GB/s 672 GB/s Grafikleistung insgesamt 575 W 360 W 300 W 250 W Erforderliche Systemleistung 1.000 W 850 W 750 W 650 W Erforderliche Stromanschlüsse 600 W PCIe 5.0 (4x 8-pin) 450 W PCIe 5.0 (3x 8-pin) 300 W PCIe 5.0 (2x 8-pin) 300 W PCIe 5.0 (2x 8-pin) Preis 1.999 $ / 2.329 € 999 $ / 1.169 € 749 $ / 879 € 549 $ /649 € Veröffentlichung 30. Januar 30. Januar Februar Februar

Von den technischen Spezifikationen her sprechen wir von 21.760 CUDA-Kernen, einer Boost-Taktfrequenz von 2,41 GHz und einer Speicherbandbreite von 1.792 GB/s, mit 32 GB GDDR7, die über ein 512-Bit-Speicherinterface angebunden sind. Das bedeutet erhebliche Leistungssteigerungen gegenüber der RTX 4090 FE, die "nur" 16.384 CUDA-Kerne besitzt und ein 384-Bit-Speicherinterface mit 1.018 GB/s Bandbreite nutzt, obwohl sie mit 2,52 GHz eine etwas höhere Boost-Taktung hat. Insgesamt bedeutet das einen 33-prozentigen Anstieg der GPU-Kerne, eine 77-prozentige Verbesserung der Speicherbandbreite und eine 28-prozentige Erhöhung des Energieverbrauchs.

Ein Großteil von Nvidias Marketing rund um die RTX 5090 im Vergleich zur RTX 4090 konzentriert sich auf den Unterschied zwischen Multi Frame Generation und Single Frame Generation. Es wird daher spannend zu sehen sein, wie sich die beiden Flaggschiff-GPUs in echten Vergleichen schlagen. Basierend auf den Spezifikationen wäre eine Steigerung der Performance von 25 bis 35 Prozent realistisch, aber es gibt viele Variablen, die die tatsächlichen Ergebnisse in die eine oder andere Richtung verschieben könnten.

Für alle unsere Ergebnisse verwenden wir ein Top-End-System, das auf der schnellsten Gaming-CPU, dem AMD Ryzen 7 9800X3D, basiert, um die Last so weit wie möglich auf die Grafikkarte zu verlagern. Außerdem haben wir 32 GB Trident Z5 Neo DDR5-6000 CL30-Speicher, das High-End-Motherboard Asus ROG Crosshair X870E Hero und ein 1000-W-Netzteil von Corsair im Einsatz.

Nun denn, lasst uns mit den Benchmarks beginnen.

