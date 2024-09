Nyxi Warrior Wireless GameCube Controller für Switch im Test - Besser als Nintendos Pro Controller

Exzellenter, vom GameCube inspirierter Controller mit modernen Features, der an aktuellen und alten Geräten funktioniert!

Offizielle Gamepads für PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch bleiben auch heute noch oftmals hinter dem zurück, was technisch mittlerweile möglich ist. Man schaue sich nur mal die Drifting-Probleme von Nintendos Joy-Cons an. Mehr und mehr Dritthersteller setzen mittlerweile auf moderne Technologien wie Hall-Effect-Sticks, so auch Nyxi mit seinem Wireless GameCube Controller Warrior. Der zeigt sich buchstäblich kämpferisch und übertrumpft Nintendos Pro Controller für die Switch locker. Und mit einem Preis von um die 62 Euro ist er nicht wesentlich teurer als Nintendos Angebot. Nur mit dem Design muss man sich anfreunden können.

Nyxi Warrior Hersteller: Nyxi

Preis: ca. 62 Euro

Box & Zubehör: In der Verpackung steckt neben dem Controller selbst einiges an Zubehör. Es gibt ein austauschbares Teil für die Paddles auf der Rückseite, ein zusätzlicher Standard-Stick ist enthalten, zwei Joystick-Ringe, ein Wireless-Adapter für den GameCube beziehungsweise die Wii, zwei USB-Kabel (USB-A zu USB-C, ein langes und ein kurzes) sowie eine kleine Anleitung.

Design und Verarbeitung: Die lilafarbene Variante des Nyxi Warrior, die ich hier zum Testen hatte, erinnert optisch sehr stark an Nintendos Original-Controller. Der Warrior ist in der Mitte etwas breiter und hat ebenfalls in der Mitte mehr Tasten, ansonsten erinnern Look und Farben von Sticks und Buttons an das kabelgebundene Original. Gleichermaßen ist er schlanker als Nintendos kabelloser Wavebird-Controller für den GameCube. Ein guter Mittelweg, wenn ihr so wollt. Alles in allem sieht der Nyxi Warrior auf jeden Fall sehr schick aus und fühlt sich auch sehr sauber und wertig verbaut an.

Sowohl die Sticks als auch die Trigger setzen auf die Hall-Effect-Technik, zudem kommen bei den Buttons optische Microswitches zum Einsatz, die einen Auslöseweg von 0,3 mm und eine Reaktionsgeschwindigkeit von 0,2 ms haben. Im Gegensatz zum Original-GameCube-Controller entspricht das Steuerkreuz (8-Way-D-Pad) hier mehr einer Scheibe, wie man es etwa von Xbox-Controllern kennt. Das funktioniert soweit eigentlich ganz gut, wenngleich ich persönlich ein Steuerkreuz à la DualSense bevorzugt hätte. Ist aber kein großer Kritikpunkt, es sei denn, es stört euch wirklich enorm.

Weiterhin bietet der Nyxi Warrior noch HD Rumble und einen Gyroskopsensor, den ihr für die Bewegungssteuerung auf der Nintendo Switch einsetzen könnt. Auf der Rückseite lässt sich noch der Auslöseweg der Trigger in zwei Stufen einstellen, ebenso besteht die Möglichkeit, das Paddle auszutauschen. Wahlweise habt ihr damit dann Zugang zu zwei weiteren programmierbaren Tasten und einem Turbo-Button oder eben nichts davon. Ganz wie ihr möchtet.

Nyxi Warrior Wireless GameCube Controller - Bilder 1 of 5 Attribution

Performance, Tasten und Tippgefühl: Was die Grundlagen schon andeuten, bestätigt sich auch in der Praxis. Der Nyxi Warrior liefert eine exzellente Vorstellung ab, sowohl auf dem PC als auch auf der Nintendo Switch, in verschiedenen Spielen wie Overcooked: All You Can Eat, Doom oder Wolfenstein: The New Order.

Ähnlich gute Resultate liefert die Verbindung mit dem GameCube oder der Wii. Wireless Adapter reinstecken, Controller anschalten, koppeln und es funktioniert einfach. Wer zum Beispiel einen modernen Controller für Smash Bros Brawl auf dem GameCube haben möchte, macht hiermit definitiv nichts falsch. Aufgrund des Layouts fühlt sich das auch ziemlich originalgetreu an, wenn ihr mit dem Original-GameCube-Controller vertraut seid.

Nichts zu meckern gibt es bei den einzelnen Buttons, Sticks und Triggern. Das Klicken der Buttons klingt angenehm und nicht zu aufdringlich, ebenso fühlt es sich einfach wunderbar direkt an und es gibt keinerlei Probleme mit der Reaktionszeit. Die Trigger leisten in beiden Einstellungen ebenfalls gute Arbeit, wenngleich es vereinzelt nötig war, nach Umstellung des Auslösewegs im Betrieb den Controller neu zu verbinden, damit es registriert wird.

Auch mit den Sticks agiert man butterweich, sie zeigen keinerlei Anflug von irgendeinem Drift und ihr habt euren Charakter auf dem Bildschirm stets einwandfrei unter Kontrolle. Das Design fühlt sich auch auf Dauer gut in den Händen an und mit einem Gewicht von 241 Gramm ist der Nyxi Warrior nicht zu schwer, sodass es auch nach längerem Spielen nicht unangenehm wird.

Bleibt am Ende das Design, bei dem sich die Frage stellt, ob ihr euch daran gewöhnen könnt, wenn ihr eher die Steuerung moderner Pads im Kopf verinnerlicht habt? Anfangs hatte ich ein paar Problemchen mit den Tasten, aber nach kurzer Zeit kam ich auch mit der Anordnung der Buttons auf dem Nyxi Warrior wunderbar zurecht und hatte nicht den Eindruck, dass mich der vom GameCube Controller inspirierte Look einschränkt oder meine spielerische Performance beeinflusst.

Der verbaute Akku hält laut Nyxi für rund zehn Stunden, was alles in allem ein durchaus realistischer Wert ist. Die Nintendo Switch warnt euch, wenn der Akku zur Neige geht, ebenso zeigen es die LEDs direkt am Controller an. So habt ihr noch genug Zeit, um zu reagieren, und sitzt nicht plötzlich auf dem Trockenen. Für eine komplette Aufladung braucht ihr etwa zwei Stunden.

Zu kaufen gibt es den Nyxi Warrior direkt bei Nyxi auf der Webseite.

Nyxi Warrior - Fazit

Nachdem mir mehrfach nahegelegt wurde, mir doch mal den Nyxi Warrior anzuschauen (Grüße gehen raus an KaeptnQuasar), frage ich mich, warum ich das nicht schon früher getan habe? Hier bekommt ihr einen wirklich exzellenten Controller mit modernen Features, Unterstützung für GameCube und Wii und das zu einem Preis, für den Nintendo seinen eigenen Pro Controller verkauft. Der wiederum anfällig für Drifiting ist. Das trifft auf den Nyxi Warrior nicht zu und all diese Features sollten mittlerweile eigentlich auch bei den Konsolenherstellern zum Standard gehören.

Es gibt hier wirklich so gut wie nichts zu meckern und am Ende läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, ob ihr euch damit anfreunden könnt, dauerhaft mit einem GameCube-artigen Controller zu spielen. Das mag eine kurze Eingewöhnung erfordern, funktioniert dann jedoch prima und es ist wirklich super angenehm, mit dem Nyxi Warrior zu spielen. Ich würde sagen: Wenn ihr mit dem Kauf eines Pro Controllers von Nintendo für die Switch liebäugelt, holt euch stattdessen lieber den hier. Und er ist auch als PC-Controller allemal eine Überlegung wert und eine tolle Ergänzung, wenn sich zudem noch GameCube und Wii in eurer Sammlung befinden.