NZXT Function 2 Gaming Keyboard im Test - Die Grundlagen sind eh das Wichtigste

Wie wäre es mal ohne Extras? Das wäre die generelle Zusammenfassung der NZXT Function 2. Keine Sondertasten, keine super-exotischen Extras, dafür aber auch kein 200+ Euro-Preisschild. Im Vollformat kostet das aktuelle Modell der Firma, die eher für PC-Gehäuse und deren Bauteile bekannt ist, gerade mal 130 Euro, als TKL sogar noch einen Zehner weniger. Für ein ausgesprochen hochwertiges mechanisches Keyboard mit 8000Hz-Polling ist das nicht die Welt.

Noch dazu eines, das nicht nur schick aussieht, sondern sehr wertig daherkommt. Der erste Eindruck beim Function 2 ist Funktionalität, der Name wurde also gar nicht mal schlecht gewählt. Auf dem Plastik liegt eine wertige Alu-Platte auf, wobei der Formfaktor generell schmal gehalten wurde. Ihr habt weder ohne noch unten Extra-Platz auf der Platte, das Function 2 schließt in alle Richtung praktisch mit den Tasten ab. Damit ist es auch in der vollen Version handlicher als viele andere Groß-Keyboards. Selbst mit der Handballenauflage braucht das Function 2 etwas weniger Platz auf dem Schreibtisch als man es sonst gewohnt ist.

Viel leichter ist es mit knapp einem Kilo nicht, was auch für die Verarbeitung spricht. Mit dem Gewicht und den Gummifüßen unten bewegt sich auch nichts, was sich nicht bewegen soll. Vor allem die Handballenauflage bleibt für immer mit ihren zehn Gummifüßen auf dem Fleck. Da hat wer ein wenig übertrieben.

Die Tasten sind Double-Shot PBT Caps, die sehr angenehm leicht aufgeraut sind. Zusammen mit der leicht nach innen gewölbten Form und dem etwas geringeren Bauhöhe ergibt sich eine angenehme Handauflage, die mehr an manche der neuen flachen mechanischen Keyboards erinnert als die mitunter sehr hohen Konkurrenten.

NZXT Function 2 - Bilder 1 of 11 Attribution

Unter den Caps liegen NZXTs optische Swift Switches in Lila, deren Anschlag als linear und leicht beschrieben wird. Das stimmt beides, denn linear ist der Weg auf jeden Fall und mit 40g ist es ein leichter Anschlag, der wahlweise nach 1,5mm oder 1mm auslöst. Das Function 2 ist damit definitiv kein Keyboard, um die Hände aufzulegen und auszuruhen, dafür wird zu schnell ausgelöst. Die geölten Switches vermitteln aber ein sehr präzises Tippgefühl und die Tasten sind weit genug auseinander, um sicher tippen und spielen zu können.

Die Switches sind Hotswap-tauglich und jeweils vier gelbe 35g- und rote 45g-Switches liegen anbei. Diese sind natürlich hauptsächlich für WASD gedacht, ihr könnt aber eine Reihe von MX-Switches auf dem Markt finden, die kompatibel sind. Pflicht ist hier ein offener Sockel, damit der Infrarot-Weg frei ist. Switches wie Gateron KS sind nicht kompatibel. Ich bin nicht sicher, ob es möglich ist, ein komplettes Set der roten und gelben Switches von NZXT zu kaufen. Gefunden habe ich es im Shop nicht. Wenn ihr aber Switches wechseln wollt, dann ist das wirklich kein Problem. Mit dem Werkzeug reicht ein Griff, es gibt genug Abstand zwischen den Caps, um sicher die richtigen zu ziehen. Die Switches lassen sich dann ebenfalls problemlos herausholen.

Die Handballenauflage tut ihren Job, auch wenn sie etwas besser gepolster und nicht nur gummiert sein könnte.

Großes Lob geht eh an die Caps, die nicht nur einen hochwertigen Eindruck machen, sondern auch sehr sauber da Licht durchlassen. Die Tasten lassen sich im (Halb)dunkel tadellos lesen, während das Licht der Tasten generell gut zur Geltung kommt. Die Switches liegen frei auf der Alu-Platte, mit den Caps darauf, sodass ihr eine schöne Lichtverteilung bekommt. Im Hellen mag das NZXT Function 2 nicht nach so viel aussehen, im Dunkel macht es was her, das muss sogar ein RGB-Kostverächter wie ich zugeben.

Was besser sein könnte, ist die Dämmung. Das Function 2 hat eine doppelte Dämmung und durch den linearen Anschlag ist es generell etwas leiser, aber das leicht hohle Klappern des Gehäuses beim Tippen ist definitiv präsent. Sicher, im Vergleich zu einigen anderen Keyboards ist das Function 2 leise, aber ein Corsair zuletzt hatte für ähnliches Geld da mehr zu bieten. Es ist erst NZXTs zweiter Versuch, dafür ist man auf dem richtigen Weg, aber das wäre eine Stelle, bei der ein Function 3 dann noch nachbessern darf. Vor allem die Space-Taste hat diesen ganz typischen Nachklang, den man eigentlich nicht haben will.

Gut, wenn man Lautsprecher oder gar ein Headset nutzt, dann ist das Function 2 leise genug und ein paar Sondertasten gibt es. Diese liegen alle links an der Seite, und zwar so, dass man sie nur selten aus Versehen erwischen dürfte. Der Widerstand der Tasten für Stummschaltung, Windows-Tastensperre und Beleuchtung ist hoch genug. Darüber liegt dann an der Ecke noch das Drehrädchen für die Lautstärke. Keine dieser Tasten lässt sich in der Software umbelegen, was schade ist. So oft schalte ich die Beleuchtung nicht ab, da hätte ich einen anderen Nutzen für gefunden.

Die Software ist NZXTs Cam, eine Alles-Lösung für alle Komponenten, egal ob ihr sie habt oder nicht. Wenn ihr es nicht habt, wie zum Beispiel beleuchtete NZXT-Kühler oder einen NZXT-Monitor, dann findet ihr hier Shop-Links, ausgeblendet für mehr Übersicht wird nicht. In der Ecke für die Tastatur könnt ihr natürlich die Beleuchtung auf zig Arten nach Vorliebe anpassen. Ihr dürft jede Taste umbelegen, nur eben nicht auf die seitlichen Sondertasten. Das funktioniert auch denkbar unkompliziert. Hier schaltet ihr auch zwischen der 1mm und der 1,5mm Auslösung um. Auch Makros lassen sich simpel programmieren und belegen, so wie auch das alles als Profil abspeichern, wobei die Tastatur selbst vier Profile speichern kann. Diese werden dann mittels FN und F1-4 umgeschaltet, das ist definiert und funktioniert tadellos.

So stellt sich NZXT den Einsatz der acht alternativen Switches vor. Probiert es aus, sie liegen ja in der Packung.

Was auch funktioniert, ist das in der Software einstellbare Polling – nicht weil ich es wirklich merkte, sondern eine Testsoftware es mir sagte. Die Abtastraste lässt sich zwischen 125 bis 8000 einstellen, wobei 1000 bedeutet, dass die Tastatur 1000-mal pro Sekunde Daten an den PC schickt. Das wäre auch bei den meisten der Default, denn es dürfte nicht viele Menschen auf der Welt geben, wo der Unterschied von 7/8 einer Millisekunde bei einer Tastatureingabe wirklich eine Rolle spielt. Wenn ihr euch dazuzählt, super, 8000 Hz Polling ist echt schnell und die NZXT Function 2 bietet euch diesen E-Sport-Oberliga-Level.

Also ja, das NZXT Function 2 ist eine echte Empfehlung, wenn ihr ein relativ kompaktes Keyboard sucht, dass außer vielleicht dem 8000-Hz-Polling nicht mit Spielereien, sondern mit Qualität punkten will. Ihr bekommt für etwa 120-130 Euro Straßenpreis (TKL oder Vollformat) eine tadellose Verarbeitung mit hochwertigen linearen Switches und einigen der besten Caps, die mir in dieser Preisklasse bisher unter die Finger kamen. Dass sich diese von 1mm auf 1,5mm Auslöseweg umschalten lassen ist ein sinnvolles Feature und die acht Extra-Switches für ein wenig mehr oder weniger Widerstand ein netter Bonus. Sicher, die Dämmung könnte noch besser sein, dieses etwas zu helle Klappern beim Anschlag kann noch weg und die Sondertasten sollten umbelegbar sein. Aber davon abgesehen überzeugt NZXTs zweite Keyboard-Generation in allen Grundlagen, die ein hochwertiges Keyboard beherrschen muss. Wenn es das ist, was ihr sucht, dann kann es euch weit schlechter treffen als das NZXT Function 2.

NZXT Function 2 Keyboard Test PRO CONTRA Hochwertige Verarbeitung und sehr stabil

Lineare, sehr reaktionsfreudige Switches mit 40g

Switches leicht austauschbar, 8 alternative Switches mit 35g und 45g liegen anbei

Hochwertige PCB Double-Shot und shine-through Caps,

Relativ kompakter Formfaktor auch bei voller Tastenzahl Nicht kabellos (kein echtes Contra, mehr ein Fakt)

Die wenigen Zusatztasten lassen sich nicht umbelegen

Klappert mehr, als es sein sollte, aber nicht so schlimm, dass es wirklich stört