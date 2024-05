Obsidians Elder Scrolls Ersatz Avowed jetzt offenbar mit Unreal Engine 5.3

Nachdem ein neues Elder Scrolls weiter auf sich warten lässt und Fallout New Vegas so großartig war, hätten viele Skyrim-Fans sicher gerne, dass sich Obsidian auch Berthesdas Fantasy-Welt einmal annimmt. Das wird so schnell nicht passieren. Aber mit Avowed steht uns diesen Herbst das nächstbeste Ding ins Haus.

Informationen gut informierter Quellen zufolge stieg man intern gerade auf die neueste Version der Unreal Engine 5 um, nämlich auf Versionsnummer 5.3.

Unterstützung für diesen Schritt bekam das Studio vom Gears of War Studio The Coalition. Dies berichtet Windows Centrals Jez Corden auf Twitter:

Was it already known Avowed had moved to Unreal Engine 5.3 with support from Xbox tech / The Coalition? (Cuz it has.) — Jez (@JezCorden) May 25, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auswirkungen auf den Veröffentlichungstermin soll das nicht haben Das Spiel soll weiterhin im Herbst 2024 erscheinen.

Was der Umstieg für das Spiel bedeutet, kann man nur mutmaßen. Laut Epic bietet die neueste Version jedoch "weitere Verbesserungen für das zentrale Toolset von UE5." Eine Vielzahl an Bereichen sei optimiert worden, unter anderem "Rendering, Worldbuilding, Procedural Content Generation (PCG), Animations- und Modellierungswerkzeuge, virtuelle Produktion, Simulation und mehr". Im Grunde also eigentlich alles.

Konkret ist von mehr "bounces" von Lumen-Reflexionen die Rede und Nanites Unterstützung von "expliziten Tangenten", was auch immer das genau ist. Ob und in welcher Form das erweiterte Feature-Set in Avowed zum Einsatz kommt, lässt sich nicht sagen.

Was macht eigentlich The Coalition

Gleichzeitig wirft das auch die Frage auf, was The Coalition sonst gerade macht? Im letzten Februar wurde gemunkelt, dass das Studio an Gears 6 arbeite. Außerdem seien zwei unangekündigte Titel des Teams eingestellt worden. Seither gab es keinerlei Neuigkeiten. Das letzte Gears of War, Gears 5, war 2019 erschienen.

Was Avowed angeht, das Fantasy-Rollenspiel aus der Egoperspektive sieht wirklich ein wenig danach aus, als hätte man die Zeit für Skyrim ein paar Hundert Jahre vorgespult, bis Steinschlosspistolen erfunden wurden und dann die Pilzmonster aus The Last of Us in die Welt einfallen lassen.

Das könnte etwas werden. Hoffentlich sehen wir mehr zu Avowed am 9. Juni, wenn der Xbox Showcase stattfindet.