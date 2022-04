Oddworld Soulstorm: Entwickler bedauern "verheerenden" PS-Plus-Deal

Oddworld Inhabitants' Lorne Lanning ist alles andere als zufrieden mit dem PlayStation-Plus-Deal für Oddworld: Soulstorm.

Lanning bezeichnet die Tatsache, dass das Spiel auf PS Plus war, sogar als "verheerend" für das Team.

Niedrige Erwartungen

Im Gespräch mit Xbox Expansion Pass (siehe Video) gibt Lanning an, dass man ursprünglich davon ausging, rund 50.000 Exemplare von Oddworld: Soulstorm zu verkaufen und definitiv nicht mehr als 100.000 Stück.

Um das Spiel am Leben zu erhalten, suchte man nach finanzieller Unterstützung. Hier sprang Sony ein und bot den Entwicklern eine nicht bekannte Summe an, damit das Spiel im Launch-Monat bei PS Plus enthalten ist.

Veränderte Ausgangslage

Allerdings musste Oddworld Inhabitants die Veröffentlichung des Spiels aufgrund der Auswirkungen der Covid-Pandemie um drei Monate verschieben. Durch die Verschiebung hatten letztlich mehr Leute Zugang zu einer PlayStation 5, als man es zuvor erwartet habe.

Lanning zufolge wurde Oddworld: Soulstorm beinahe vier Millionen Mal bei PlayStation Plus heruntergeladen, was deutlich über den Erwartungen des Teams lag.

Natürlich muss man bedenken, dass ein Download auf PS Plus nicht unbedingt mit einem möglichen Verkauf des Spiels gleichzusetzen ist. Er scheint somit aber anzudeuten, dass die Summe, die das Team von Sony für den Deal erhielt, nicht die vier Millionen Downloads kompensierte, sondern sich eher an den niedrigeren Erwartungen des Teams orientierte.

Angesichts dessen sagt Lanning: "Für uns war das verheerend."

Nach der Veröffentlichung auf PC und PlayStation im April 2021 erschien der Titel im November 2021 auch für Xbox-Konsolen.

Was wir damals vom Spiel hielten, könnt ihr hier nachlesen.