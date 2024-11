Offizieller Trailer zu Captain America: Brave New World zeigt mehr von Red Hulk

Marvel hat den offiziellen Trailer zum kommenden Film Captain America: Brave New World veröffentlicht.

Es ist der inzwischen vierte Film der Captain-America-Reihe, in dem Anthony Mackie die Rolle von Captain America übernimmt.

Eine neue Bedrohung in Captain America: Brave New World

Der Film knüpft dabei an die Serie The Falcon and the Winter Soldier an, in der der von Mackie gespielte Sam Wilson als neuer Captain America etabliert wurde.

Hier seht ihr den neuen Trailer, in dem es auch mehr von Red Hulk zu sehen gibt:

Im Film geht es nach der Wahl von Thaddeus Ross als Präsident der Vereinigten Staaten darum, dass sich Sam Wilson im Mittelpunkt eines internationalen Zwischenfalls wiederfindet und die wahren Verantwortlichen dahinter ausfindig machen und stoppen will.

Neben Mackie sind im Film auch Harrison Ford (als Thaddeus Ross), Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler und Tim Blake Nelson zu sehen.

Geschrieben wurde Captain America: Brave New World von Malcolm Spellman, Dalan Musson (die beide schon an The Falcon and the Winter Soldier arbeiteten) und Matthew Orton. Im Regiestuhl saß Julius Onah.

Es ist der mittlerweile 35. Film des Marvel Cinematic Universe und Teil von Phase fünf des MCU. In den amerikanischen Kinos startet der Film am 14. Februar 2024.

Ursprünglich wurde der Film übrigens mit dem Namen Captain America: New World Order angekündigt, während der Dreharbeiten wurde der Untertitel dann schließlich in Brave New World geändert.

Wie findet ihr den neuen Trailer zu Captain America: Brave New World?