Offizieller Trailer zu The Witcher: Blood Origin zeigt Jaskiers Rückkehr.

Bis zum Start von The Witcher: Blood Origin auf Netflix dauert es nicht mehr lange, jetzt gewährt der offizielle Trailer zur Serie einige neue Einblicke.

The Witcher: Blood Origin führt euch in eine mystische Elfenwelt und zeigt Geschehnisse, die sich lange vor Geralt und Co. ereignet haben.

Jaskier ist mit dabei

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des neuen Trailers bestätigt Netflix auch, dass Joey Batey in der vierteiligen Serie als Jaskier zu sehen ist.

Die Hauptrollen in der Serie spielen Sophia Brown und Laurence O'Fuarain. Éile und Fjall, so der Name ihrer Charaktere, haben sich als Krieger von ihren verfeindeten Clans entfremdet.

Weitere Meldungen zu The Witcher:

Michelle Yeaoh spielt wiederum Scían, die letzte Schwertmeisterin ihres Stammes, während Mirren Mack Prinzessin Merwyn darstellt.

In weiteren Rollen sind Lenny Henry als Häuptling Sage Balor Minnie Driver als Seanchaí, Francesca Mills als Meldof, Zach Wyatt und Lizzie Annis als himmlische Zwillingsmagier Syndril und Zacaré sowie Huw Novelli als Bruder Tod zu sehen.