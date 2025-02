Okami 2: Für die Fortsetzung hat Capcom gewartet "bis die Sterne günstig stehen", und mit Sterne meint der Publisher Hideki Kamiya, der eine Schlüsselfigur für das Projekt ist

Capcom wollte schon sehr lange eine Fortsetzung zu Okami entwickeln, hat jedoch auf den passenden Moment gewartet. Die Ankündigung bei den Game Awards im letzten Jahr war jedenfalls eine große Überraschung. Der Publisher gab jetzt bekannt, dass die Fortsetzung schon länger geplant war und erklärte, dass der Originaltitel gar kein so großer finanzieller Flop war, wie einige von euch vielleicht glauben.

Hideki Kamiya als Schlüsselfigur für das Sequel

Im Veröffentlichungsjahr von Okami verkaufte sich der Titel tatsächlich unterdurchschnittlich. Dennoch haben sich die Verkaufszahlen laut Capcom-Produzent Yoshiaki Hirabayashi über die Jahre stabilisiert. In den letzten 20 Jahren kauften Fans 4,6 Millionen Exemplare.

"Ich weiß genau, dass die Leute immer noch Spaß an diesem Spiel haben, allein schon aufgrund der Zahlen. Normalerweise, wenn wir uns Spiele ansehen, gehen die Verkäufe langsam und stetig zurück. Aber bei Ōkami sehen wir, dass das Spiel einen stetigen Strom von Leuten hat, die es genießen. In dieser Hinsicht ist Ōkami also eine sehr, sehr einzigartige IP", so Hirabayashi.

Um eine Fortsetzung anzugehen, mussten laut Hirabayashi aber die Sterne in der richtigen Konstellation am Himmel stehen - beziehungsweise "bestimmte Schlüsselpersonen an Ort und Stelle" sein. So etwa der Direktor des ursprünglichen Okami-Spiels, Hideki Kamiya. Dieser ließ sich letztendlich zu einem zweiten Teil überreden. Angetrieben wurde dieser dabei vom "Jubel der Fans".

In einem Statement schreibt Kamiya mit beinahe poetischen Worten, dass er das neue Projekt als "starke, aufgehende Sonne" und eine "kleine Knospe, die blüht" sieht und dass Fans unbedingt auf weitere Informationen warten sollen. Diese Details könnten allerdings noch etwas auf sich warten lassen. Noch im Ankündigungstrailer wies das Studio darauf hin, dass noch einige Zeit vergehen könnte, bis Fans endlich mehr vom Sequel mit dem wundervoll malerischen Artstyle zu sehen bekommen.

Im ersten Teil musste Sonnengöttin Amaterasu das Land Nippon - also Japan - von einem Dämon befreien. Dafür nutzt ihr euren göttlichen Pinsel, der sich in vielen Situationen als nützlich erweist. Das Spiel verläuft weitgehend linear und Kämpfe oft nur optional. Ihr könnt euch das Spielprinzip ein wenig wie bei den Zelda-Titeln vorstellen.