Okami 2: Hideki Kamiya über seine Rückkehr zu Capcom: "Wie eine starke, aufgehende Sonne"

Die Rückkehr von Hideki Kamiya zu Capcom war ein besondere Überraschung dieses Jahres. Fans durften sich über die überraschende Ankündigung bei den Game Awards freuen, dass ein Okami-Sequel beim neu gegründeten Studio Clovers entsteht. Diese Nachricht sorgte für Begeisterung und große Erwartungen in der Gaming-Community, da Okami bis heute als eines der kreativsten Spiele seiner Zeit gilt.

Das Erbe von Clover Studio

Das Studio Clovers hat einen historischen Bezug zu Kamiyas Karriere. Es erinnert an das legendäre Clover Studio, das in der PS2-Ära für Titel wie Viewtiful Joe und God Hand bekannt wurde. Obwohl das ursprüngliche Studio 2007 aufgelöst wurde, bleibt sein Erbe unvergessen. Hideki Kamiya, eine der prägenden Figuren von Clover Studio, wechselte nach dessen Schließung zu PlatinumGames, wo er an Blockbustern wie Bayonetta arbeitete. Nach seinem überraschenden Abschied von PlatinumGames im vergangenen Jahr ist er zu Capcom zurückgekehrt.

A message from the director of the project, Hideki Kamiya!



Find more info here:https://t.co/JgFR8F9Mnx#Okami #Okami_sequel pic.twitter.com/X8G5p2g3Qa — Okami (@OkamiOfficial) December 13, 2024

Kamiyas Botschaft an die Fans

Kamiya selbst beschrieb seine Gefühle in einem offenen Brief an die Community. "Mein Körper ist erfüllt von einem vorsichtigen Erstaunen, dass dies kein Traum ist, und von einer Freude, die sich nicht in Worte fassen lässt", schrieb er. Er verwendete Metaphern, um die Bedeutung des Projekts auszudrücken. Das neue Okami sei wie eine "starke, aufgehende Sonne" und eine "kleine Knospe, die blüht". Die Entwicklung befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium, weshalb Fans Geduld mitbringen müssen."Wartet bitte alle gespannt", beendete er den Brief, den der offiziellen Okami-Account auf X teilte.

Trotz der langen Wartezeit ist die Freude über die Fortsetzung groß. Die Vision von Kamiya und das Engagement des neuen Teams wecken Hoffnungen darauf, dass das neue Okami der Serie gerecht werden könnte. Mit seiner unverkennbaren künstlerischen Handschrift könnte Kamiya die Serie wieder zu altem Glanz verhelfen. Die Gaming-Community blickt gespannt auf die kommenden Entwicklungen – ein neues Kapitel für Okami ist somit offiziell aufgeschlagen.