Okami 2: Wann gibt es Details? Neujahrsgrüße des Studios reißen das Thema an

Es war eine der vielen Überraschungen der Game Awards. Zwischen einigen unerwarteten Ankündigungen schummelte sich auch ein Trailer zu einem Okami-Sequel in der Show. Nach vielen Jahren kommt also doch noch eine Fortsetzung für das beliebte Action-Adventure und das noch in diesem Jahr. Verantwortlich hierfür ist Hideki Kamiyas neues Studio Clovers. In einem kleinen Neujahrsgruß des frischen Studios heißt es, dass das gesamte Team es kaum abwarten kann, euch endlich mehr über das neue Okami zu erzählen.

Neugikeiten zum Okami-Sequel kommen so schnell es geht

"Frohes neues Jahr, allerseits", heißt es in der Nachricht, die Studiochef und Chef-Entwickler Kamiya auf der offiziellen Website geteilt hat. "Wenn ich zurückblicke, war das vergangene Jahr ein bedeutendes Jahr, in dem wir die Gründung unseres Studios bekannt gegeben, ein neues Projekt in der Entwicklung vorgestellt und das nächste Kapitel meiner Karriere angekündigt haben. Es ist ein gutes Gefühl, euch allen endlich aufregende Neuigkeiten mitteilen zu können."

Der Trailer zeigte den malerischen und scheinbar verbesserten Grafikstil des Spiels sowie den ikonischen weißen Wolf, der durch eine reichhaltige Naturlandschaft rennt. Viele Details zum Spiel gab es im Trailer nicht, lediglich ein paar erste visuelle Eindrücke. Für Kamiya und sein Team geht es jetzt erst richtig los, wie er weiter in seiner Neujahrsmeldung schreibt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Ich möchte jedoch betonen, dass diese Ankündigungen erst der Anfang sind. Clovers tritt an die Startlinie heran. Die wahre Bewährungsprobe für uns als neu gegründetes Spielestudio beginnt jetzt. Clovers ist ein Neugeborenes in der Spieleindustrie, und wir werden von hier aus nur wachsen und uns weiterentwickeln. Ich hoffe, dass ihr uns genau im Auge behaltet und unsere Reise verfolgt."

"Der Rest unseres engagierten Teams und ich sind entschlossen, euch so bald wie möglich noch mehr aufregende Neuigkeiten zu liefern. Ich danke euch für eure anhaltende Unterstützung - nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren."

Diese Motivation muss allerdings nicht auf eine baldige Enthüllung neuer Details hindeuten. Immerhin wies das Studio im Ankündigungstrailer bereits darauf hin, dass noch einige Zeit vergehen könnte, bis Fans endlich mehr vom Sequel zu sehen bekommen.