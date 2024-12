Okami: Capcom und Hideki Kamiyas neues Studio enthüllen Fortsetzung

Nach vielen Jahren erhält Capcoms Action-Adventure Okami doch noch eine Fortsetzung.

Der Titel entsteht in Zusammenarbeit mit Hideki Kamiyas neuem Studio Clovers.

Okami 2: Rückkehr nach vielen Jahren

Die freudige Nachricht wurde im Rahmen der Game Awards verkündet, dazu gab es einen schönen Teaser zu sehen.

"Okami Sequel Project ist in Arbeit", heißt es. Hier ist der Teaser:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Okami ist ein Spiel, das von den Kritikern für seine einzigartige Welt, seine herzerwärmende Geschichte und seine spannenden Abenteuer gelobt wurde. Jetzt wurde ein neues Abenteuer in der gleichen Art wie Okami auf den Weg gebracht."

Allerdings wird es auch noch eine Weile dauern, bis das Spiel erscheinen wird. Geht von einer Wartezeit von mehreren Jahren aus.

"Es wird einige Zeit dauern, bis wir ezcg wieder begrüßen können, aber wir hoffen sehr, dass ihr euch auf dieses Projekt freut", teilt Capcom auf seiner Webseite mit.

Clovers klingt natürlich erst einmal nach Clover, dem Studio, zu dem Kamiya damals gehörte und das Okami entwickelte. Nicht lange nach der Veröffentlichung des Spiels wurde das Studio damals geschlossen.

In diesem Jahr hatte Kamiya angeben, dass Okami in Bezug auf die anfänglichen Verkaufszahlen ein "riesiger Misserfolg" war und dass Clover, wenn es erfolgreicher gewesen wäre, wahrscheinlich hätte weitermachen können.

Nun scheint das Studio aber mit Clovers eine Art zweite Chance zu erhalten. Viele der ursprünglichen Mitarbeiter von Okami kehren für die Fortsetzung zurück, an der auch M-TWO Inc. und Machine Head Works Inc. Arbeiten daran.