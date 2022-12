Ority Ace im Test: Switch-Tasche mit Rocket-Beans-Design könnte etwas praktischer sein

Nachdem mir der Laptop-Rucksack von Ority so gut gefallen hat, durfte ich auch noch die kleine Switch-Tasche ausprobieren. Ority Ace ist eine kompakte Umhängetasche, die Platz für die Nintendo Switch sowie das Smartphone bieten soll. Im Gegensatz zum schlichten Notebook-Rucksack durfte ich eine neue, bunte Edition des Ority Ace testen, die auf jeden Fall ein paar Blicke auf sich zieht.

Ority x Rocket Beans TV ist knallbunt

Ority hält haargenau, was es mit dem Design verspricht. Es steht Rocket Beans drauf? Also ist auch Rocket Beans drin. Die Tasche selbst, die sich wie von Ority gewohnt sehr wertig anfühlt, ist knallrot, während Polsterung und Reißverschluss schwarz sind. Am auffälligsten ist allerdings die Fronttasche, auf der sich allerlei Rocket-Beans-Logos und Maskottchen tummeln.

Die herrlich knallige Tasche hier von vorne. Sie fasst etwas mehr als zwei Liter.

Erinnert euch das Design nicht auch an ein Schulprojekt, bei dem man aus verschiedenen Zeitungsschnipseln zu einem bestimmten Thema ein Plakat basteln soll? Ihr merkt vielleicht schon, dass ich nicht ganz der Typ für derart überladene und kunterbunte Collagen bin, besonders, wenn diese fast auf jeder meiner Jacken irgendwie fehl am Platz aussieht. Geschmackssache eben.

Fans von Rocket Beans TV dürften sich aber über die Fülle von bekannten Gesichtern, Geistern, Schriftzügen, Bohnen und Stinkefingern freuen. Das Schöne dabei ist, dass der Druck von Tasche zu Tasche variiert und ihr deshalb euer ganz eigenes Exemplar erhalten könnt. Cool ist auch, dass die Tasche aus recycelten PET-Flaschen besteht und wasserabweisend ist. Durch strömenden Regen solltet ihr damit aber trotzdem nicht laufen - höchstens schnell von der Haustür zum Auto.

Keine elegante Lösung für die Switch

Die Idee einer Umhängetasche für die Nintendo Switch finde ich großartig. Schnell die Switch reingestopft und los gehts. Leider bin ich aber auch sehr penibel, was den Schutz meiner PCs und Konsolen angeht und genau hier bietet mit der Ority Ace zu wenig. Im Innenraum der Tasche gibt es ein großes Fach, das laut Beschriftung für die Switch gedacht ist, sowie vier kleine Täschchen für Spiele oder ähnlich kleine, schmale Gegenstände. Das Ladekabel hat kein eigenes Fach, das muss lose obendrauf gelegt werden.

So sieht die Platzierung der Fächer aus. Ich habe außer die spiele nicht gefunden, was wirklich gut in die vier kleinen Fächer hineingepasst hat.

Was mich aber wirklich stört ist, dass das zwar vorbildlich gepolsterte Switch-Fach zu flach für meinen Geschmack ist. Immerhin sollen dort auch die Joycons mit untergebracht werden.

Besonders am Boden der Tasche, in der Nähe der Naht, ist es enger. Hier könnte der Thumbstick eventuell herumgeschoben oder eingedrückt werden. Und was soll Frau Obervorsichtig hier jetzt tun? Die Switch samt Hülle in die Tasche legen? Den unteren Stick entfernen und irgendwo mit dem Ladekabel durch die Tasche fliegen lassen? Alles nicht so optimal. Trotzdem habe ich meine Switch ohne Schäden auf ein paar kleine Reisen mit dem Auto oder Besuche zu Fuß mitgenommen.

Mir fehlt ein guter Grund

Was fehlt, ist außerdem der Platz für das dicke Ladekabel der Switch. Wenn ihr tatsächlich nur den Ority Ace mitnehmen wollt, müsst ihr dieses lose in die Tasche hineinlegen oder auf Alternativen ausweichen. Da wird der Platz wirklich knapp. Eine kleine Reißverschlusstasche auf der Rückseite des Ority Ace passt dafür perfekt für das Smartphone oder ein kleines Tablet. Es funktioniert also alles irgendwie, aber so richtig glücklich macht mich das Konzept nicht.

Also die Switch passt rein, auch in das vorgesehene Fach, aber wirklich viel Platz bleibt da nicht mehr übrig. Hier habe ich die Switch mal oben auf das Fach draufgelegt.

Am meisten nagt an mir die Frage, warum ich diese Tasche für knapp 40 Euro kaufen sollte, wenn ich doch schon eine Schutzhülle für die Switch besitze. Welchen großen Nutzen bietet mir Oritys Ace, wenn ich dort nicht einmal Platz für wichtige Alltagsgegenstände, wie Brille oder Portemonnaie habe. Kaum eine Situation kommt mir in den Sinn, in der ich nicht einfach einen kleinen Rucksack schnappe und meine Switch im Hardcase dort unterbringe - zusammen mit Süßigkeiten für den Spieleabend oder Snacks und Trinken für die Zugreise. All das funktioniert bei Oritys Lösung nicht.

Gut ist dafür die flexible Trageweise, die Ority hier anbietet. Ihr könnt die Umhängetasche natürlich vorn und hinten tragen, aber auch der Schulterriemen lässt sich verstellen. Ihr könnt ihn an der Unterseite mittig, links oder rechts befestigen. Egal, wie ich sie auf Schulter und Rücken platziert habe, bisher habe ich Oritys Switch-Tragetasche immer als sehr angenehm empfunden.

Kaufen könnt ihr das bunte Modell nur im offiziellen Shop der Rocket Beans. Alle anderen schlichten Designs findet ihr wie gewohnt bei Ority.

Ority Ace Rocket Beans Edition im Test - Fazit

Ich will diese Tasche wirklich gerne mögen, aber das Konzept, die Größe, die Aufteilung, sagen mir persönlich einfach nicht zu. Leider sehe ich nicht ganz, aus welchem Grund ich diese Tasche nutzen sollte, besonders, wenn ich durch das Verwenden eines sowieso günstigeren Hardcases auch einfach jede andere Tasche dafür infrage kommt. Dabei will das Design der Tasche ja aber genau das - eine coole Option für den Alltag sein, mit der ihr gleichzeitig eure Fan-Liebe zu den Rocket Beans zeigen könnt. Über die wild-bunten Farben kann man sich streiten, an der Qualität gibt es nichts zu beanstanden.