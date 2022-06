Outriders Worldslayer: Endgame-Details - So lockt euch der neue Dungeon

Details zum Endgame der Outriders-Erweiterung Worldslayer haben Entwickler People Can Fly und Publisher Square Enix am Abend im Rahmen eines neuen Livestreams bekannt gegeben.

Vorgestellt wurde ein neues "Dungeon-Erlebnis" namens The Trial of Tarya Gratar, das euch nach Angaben der Entwickler "hunderte Stunden mehr Gameplay" bieten soll.

Immer und immer wieder spielen

People Can Fly zufolge ist The Trial of Tarya Gratar zu jeder Zeit wiederholbar und wurde mit dem Gedanken an einen "hohen Wiederspielwert" designt. Die Hintergründe dieses neuen Bereichs erfahrt ihr im Rahmen der neuen Story von Worldslayer, aus Spoilergründen ging man nicht näher darauf ein.

The Trial of Tarya Gratar besteht jedenfalls aus einer neuen, vollständig erkundbaren Umgebung. Unterschiedliche Wetterbedingungen sowie Tag- und Nacht-Szenarios sind ebenfalls möglich. Auf eurem Weg hindurch stoßt ihr auf zahlreiche Feinde und auch exklusive Gegner.

Erwartungsgemäß wird der Widerstand im Laufe dieses Abenteuers heftiger. Ausgangspunkt ist ein Basiscamp am Startpunkt. Das hat im Grunde alles zu bieten, was ihr von anderen Camps in Outriders kennt. Es gibt Händler, ihr könnt Dinge herstellen, den Charakter anpassen und so weiter. Egal, ob ihr siegreich seid, mittendrin aufgebt oder besiegt werden, letztlich landet ihr immer wieder hier.

Verlockungen am Wegesrand

In regelmäßigen Abständen stoßt ihr auf Kreuzungen, die euch einerseits weiter auf dem Hauptpfad entlangführen. Andererseits gibt es Bereiche abseits des Hauptpfades zu erkunden und das soll sich auch lohnen. Bei diesen sogenannten "Troves" handelt es sich um optionale Abschnitte, die speziell aufs Loot-Farming von Apocalypse-Ausrüstung abgestimmt sind.

Dass sie dementsprechend nicht einfach zu handhaben sind, versteht sich von selbst. Jeder dieser optionalen Bereiche konzentriert sich auf Ausrüstungsbeute für einen bestimmten Slot. An einer Stelle gibt’s etwa Helme, an einer anderen findet ihr Brustpanzer. Laut People Can Fly belohnt euch ein kompletter Run in The Trial of Tarya Gratar mit "tonnenweise" Items.

Die Troves stellen euch zudem vor unterschiedliche Herausforderungen, ihr könnt dort etwa neuen Feindarten begegnen oder habt es mit neuen Bossmechaniken zu tun. Die Entwickler sagen, es sei eine "hochriskante Angelegenheit". Aber auch eine, die sich für euch lohnen kann. Zeitdruck herrscht dabei nicht, es gibt kein Zeitlimit und ihr könnt euch so viel Zeit bei einem Run lassen wie ihr möchtet.

Eines der neuen legendären Sets in Worldslayer ist etwa Heat Seeker. Als Setbonus bringt es die Fähigkeit "Thermal Bomb" mit sich. Die wandert nach dem Auslösen bis zu dreimal von einem Feind zum anderen und fügt Schaden zu, wenngleich der mit jedem Übersprung sinkt. Was ihr aber ausgleichen könnt. Die Fähigkeit "Trigger Sequence" im PAX-Fähigkeitenbaum stärkt den Schaden explosiver Skills bis zu dreimal nacheinander um 25 Prozent.

Laut People Can Fly ein perfektes Beispiel für die Synergien, die sich im Spiel ergeben können. Es lohnt sich, Waffen, Mods und Skills detailliert aufeinander abzustimmen.

Ein neuer Feindtyp sind indes die Shadowbeasts, man bezeichnet sie als "die Attentäter von Tarya Gratar". Normalerweise tauchen sie in Gruppen auf und sie können sich tarnen, selbst in Bewegung. Sie versuchen so, sich in Position zu bringen, um einen Schlag gegen euch auszuteilen. Entdecken könnt ihr sie einerseits durch Auswirkungen auf Umgebung um sie herum, etwa anhand von Spuren im Wasser, oder durch Fähigkeiten mit Flächenschaden. Aber Vorsicht: Sie verfügen über eine Attacke, die kurzzeitig eure Fähigkeiten blockieren kann, sodass ihr nur eure Waffe zur Verteidigung habt.

Anders gesagt: Einfach wird’s nicht. Aber das ist auch nicht das Ziel hinter The Trial of Tarya Gratar. Für alle, die wiederholt auf die Suche nach neuer Ausrüstung gehen wollen, könnte das genau das Richtige sein.

Outriders: Worldslayer erscheint am 30. Juni 2022.