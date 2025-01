Hat euch art of rally gefallen? over the hill ist das neue Offroad-Spiel der Entwickler, sieht genauso cool aus und lässt euch die Landschaft erkunden

Hat euch das minimalistische Rennspiel art of rally gefallen? Dann könnte euch womöglich auch das neue Projekt des Studios interessieren.

over the hill Genre: Offroad-Erkundungsspiel

Plattform: PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Funselektor, Strelka Games / Funselektor

Es heißt over the hill und wird als Offroad-Erkundungsspiel bezeichnet und lädt euch dazu ein, abseits der Strecken durch die Landschaft zu fahren.

Erkundet die Welt in eurem Auto

"Fahrt mit eurem Fahrzeug abseits der bekannten Rennstrecken auf unbefahrenen Wegen über saftig grüne Sommerwiesen, verschneite Gebirgszüge und viele weitere der wunderschönen minimalistischen Umgebungen, entweder allein oder mit einem Freund", heißt es.

Dabei gibt es verschiedene Biome und Terrains zu entdecken, ebenso hat das Spiel Tag-Nacht-Zyklen und sich verändernde Wetterbedingungen zu bieten. Im ersten Trailer seht ihr mehr dazu:

Während ihr die Ländereien erkundet, entdeckt ihr Portale, die die einzelnen Umgebungen miteinander verbinden und mit der Zeit neue Bereiche freischalten.

Damit ihr auch ein bisschen was zu tun habt, erwarten euch in diesen Regionen versteckte Dinge, Aufgaben und Herausforderungen.

"Nachdem wir mehrere Motorsportspiele entwickelt hatten, wollten wir etwas anderes machen und den Spielern eine riesige Welt bieten, in der sie sich in einem langsameren Tempo verlieren können", erläutert Dune Casu, Gründer von Funselektor. "In gewisser Weise ähnelt dieses Spiel der Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich mit meinem treuen Wohnmobil durch Nordamerika gereist bin. Es hat etwas Besonderes, in der Wildnis zu sein, mitten im Nirgendwo, mit der Ruhe, den Geräuschen der Natur und weniger Ablenkung durch die zivilisierte Welt. Ich hoffe, dass dieses Spiel dieses Gefühl wirklich vermitteln kann."

Ein konkretes Release-Datum steht noch nicht fest, allerdings soll over the hill in diesem Jahr auf Steam veröffentlicht werden.