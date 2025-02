Overwatch 2: Änderung an den Lootboxen sorgt für bessere Belohnungen - Souvenirs sind jetzt nicht mehr episch sondern selten und versauen euch nicht mehr die lila Drops

Die Wiedereinführung der Lootboxen mit Saison 15 sorgte bei Fans von Overwatch 2 für Aufregung. Und nein, ich rede nicht über einen Shitstorm, die Leute wirkten zum großen Teil sehr zufrieden mit dieser Änderung. Immerhin brachte Blizzard sie völlig kostenlos zurück und ohne jegliche Möglichkeit, sie mit Echtgeld zu kaufen. Stattdessen könnt ihr die Beutekisten nur im kostenlosen Battle Pass und durch Missionen erspielen. Jetzt werden die neuen Lootboxen sogar noch ein wenig besser.

Bessere Epic-Drops aus Lootboxen!

Habt ihr es auch vermisst? Dieses Leuchten, nachdem die Lootbox in Overwatch endlich aufgegangen ist und durch bunte Lichter enthüllt, welche Seltenheitsstufen eure neuen Gegenstände haben? Saison 15 brachte dieses Gefühl wieder zurück, und schon in meinen ersten beiden Kisten hatte ich Glück mit legendärem Loot.

Damit Spieler weiterhin nur spannende Gegenstände aus ihren Lootboxen ziehen, hat Blizzard in einem kürzlichen Hotfix eine kleine Anpassung eingeschoben. Die Änderung, die bisher etwas unter dem Radar lief, hat einen großen Einfluss auf die Drop-Rate des Loots, den ihr aus den Boxen erhalten könnt.

Alle Souvenirs sind ab sofort nur noch selten. Für Lootboxen in Overwatch 2 bedeutet das besseren epischen Loot.

Alle Souvenirs gelten jetzt als seltene Gegenstände, episch ist keines mehr von ihnen. Die Änderung der Seltenheit hat dann zur Folge, dass epische Drops in euren Lootboxen nur noch Skins, Siegesposen, Emotes, Waffenanhänger oder Highlight-Intros beinhalten. Der Item-Pool dieser Qualität schrumpft also etwas. Für viele Spieler dürfte das etwas sehr Positives sein, da Souvenirs eh nie besonders beliebt waren. Die Enttäuschung, wenn sich hinter einem violettfarbenen Leuchten nur ein Souvenir befindet, bleibt euch jetzt also erspart. Dafür tauchen diese jetzt in den blauen Drops auf. Irgendwas ist ja immer.

Aber was sind Souvenirs eigentlich? Wer bisher kein Overwatch 2 gespielt hat, hat jetzt bestimmt ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Souvenirs sind kosmetische Items, sehr ähnlich wie Emotes. Es ist ein Gegenstand, ein Souvenir, das der Held mit einer bestimmten Pose präsentiert. Leider benötigen diese Souvenirs dieselben Slots wie Emotes und konkurrieren daher auch mit diesem kosmetischen Urgestein. Insgesamt könnt ihr nur vier Emotes und Souvenirs ausgerüstet haben.