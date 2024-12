Overwatch 2 bringt Avatar, Herr der Elemente Skins - Bisher beste Kollaboration?

Blizzard kündigt eine neue Kollaboration für Overwatch 2 an. Im Helden-Shooter könnt ihr bald mit den beliebtesten Charakteren aus Avatar Herr der Elemente herumlaufen. Insgesamt sechs Skins kommen am 17. Dezember in den Helden-Shooter - darunter Aang, Appa, Katara, Zuko, Suki und Toph. Die Skins könnt ihr bis zum 30. Dezember im Shop finden.

Avatar-Skin für Overwatch 2

Avatar - Der Herr der Elemente ist zweifellos eine der ikonischsten Zeichentrickserien dieses Jahrhunderts. Die zeitlose Serie erzählt die Geschichte des Luftbändiger Aang, der dazu bestimmt ist, alle vier Elemente zu bändigen und die Welt vor einer großen Bedrohung zu bewahren. Doch der kleine Junge ist nur ein Kind und muss noch viel lernen. Mit einer grandiosen Charakterentwicklung und vielen lustigen, emotionalen und lehrreichen Momenten ist Avatar eine Serie, die Zuschauer nicht so schnell wieder vergessen.

Nun trägt auch Overwatch 2 das Vermächtnis weiter und hat sich sechs Charaktere herausgesucht, um diesen einen Skin im Helden-Shooter zu widmen. Für Protagonist Aang hat sich Blizzard den schwebenden Mönch Zhenyatta ausgesucht, einen äußerst spirituellen Helden, der sich wie Aang für den Frieden einsetzt und Hoffnung verbreitet.

Begleitet wird Zhenyaang von Appa. Und welcher Held darf zum großen Knuddelbison werden? Es ist Orisa. Der mechanische Tank ist zwar nicht wirklich flauschig, sieht aber total süß mit ihren Hörnern und der kleinen herausgestreckten Zunge aus.

An Aangs Seite steht auch Katara, die hier von Mei verkörpert wird. Viel perfekter hätte man es nicht machen können, immerhin kontrolliert Mei Eis und Eis ist ja bekanntlich gefrorenes Wasser - Katara kann Eis ebenfalls bändigen. Dann hätten wir noch die Erdbändigerin Toph, die natürlich von Venture übernommen wurde. Endlich darf sich Venture auch mal über einen Skin, und dann noch einen so passenden, freuen!

Auch Zokka ist am Start. Genji darf in die Haut den Feuerprinzen schlüpfen. Zwar bändigt Genji kein Feuer, doch optisch passt der Charakter ziemlich gut, besonders da Zuko auch in der Serie hin und wieder ein Schwert schwingt. Kiriko erhält den letzten der sechs Skins und schlüpft in die Rolle der Suki. Optisch passt das gut, doch finde ich es etwas ermüdend und enttäuschend, dass Kiriko immer und immer wieder neue Skins erhält, während so viele andere Helden leer ausgehen. Wie wäre es mit Lucio als Sokka gewesen? Immerhin ist Sokka im Gegensatz zu Suki auch einer der Hauptcharaktere.