Overwatch 2: Die Lootboxen kommen wieder - Nach mehr als 2 Jahren bringt Blizzard das heiß diskutierte Feature zurück und möchte Transparenz mit Drop-Raten bieten

Blizzard hat sich entschieden, Lootboxen in Overwatch 2 wieder zurückkehren zu lassen . Nach mehr als zwei Jahren ohne das umstrittene Belohnungssystem bringt Blizzard sie mit Season 15, die am 18. Februar 2025 startet, wieder ins Spiel. Die Rückkehr dieses Features dürfte für Diskussionen sorgen, da Lootboxen in der Vergangenheit wegen ihres Glücksspielcharakters und möglicher Auswirkungen auf das jüngere Publikum kritisiert wurden.

Overwatch 2 Genre: Helden-FPS

Plattform: PS5, PC, Xbox Series, Switch

Release: 4. Oktober 2022

Entwickler / Publisher: Blizzard / Blizzard

Transparenz bei Drop-Raten

In Season 15 werden Lootboxen als Belohnungen für wöchentliche Herausforderungen und Events vergeben. Auch der Battle Pass soll Lootboxen beinhalten, eine legendäre Box im kostenlosen Battle Pass und zwei weitere in der Premium-Version. Die Inhalte umfassen kosmetische Gegenstände wie Skins und Emotes.

Blizzard möchte Transparenz bieten und erläutert die Drop-Raten der Boxen:

Loot-Boxen Legendäre Loot-Boxen Legendär - 5,10 Prozent Legendär - 100 Prozent Episch - 21,93 Prozent Episch - 21,93 Prozent Selten - 96,26 Prozent Selten - 96,26 Prozent Normal - 97,97 Prozent Normal - 97,97 Prozent

"Wenn ihr Beutekisten öffnet, wollen wir eure Chancen auf verschiedene Arten von Kosmetika transparent machen. Um sicherzustellen, dass ihr immer die Chance habt, einige wirklich großartige Gegenstände zu erhalten, garantieren wir zusätzlich zu den unten aufgeführten Drop-Raten, dass ein seltener oder besserer Gegenstand in jeder einzelnen Kiste enthalten ist, ein epischer Gegenstand in fünf aufeinanderfolgenden Kisten und ein legendärer Gegenstand in zwanzig aufeinanderfolgenden Kisten", erklärte Blizzard in seinem Overwatch 2 Spotlight.

Neben den Lootboxen wird Season 15 ein neues. anpassbares Perk-System einführen, das Fähigkeiten verändert. Dieses Feature soll den Spielern mehr Freiheiten und taktische Vielfalt bieten. Weitere Details folgen im offiziellen Launch-Blog, der nächste Woche erscheint. Spieler können sich auf zahlreiche und spannende Anpassungen freuen.

Die Lootbox-Kontroverse

Die Rückkehr der Lootboxen dürfte die Diskussion über Fairness und Jugendschutz in Overwatch 2 neu entfachen. In Großbritannien gelten seit Juli 2023 strengere Regeln für Lootboxen, darunter Pflichtkennzeichnungen, Angabe von Wahrscheinlichkeiten und einfache Rückerstattungsmöglichkeiten. Auch die Overwatch-Community wird genau beobachten, wie sich dieses System auf das Spiel auswirken wird.

Wie die Lootboxen bei der Overwatch 2-Community ankommen werden, wird sich nach dem Release zeigen. Doch es bleibt abzuwarten, wie Blizzard seine jüngeren Spieler vor diesen Boxen schützen wird und wie sie sich auf die Fairness des Spiels auswirken werden. Findet ihr, es sollten strengere Regeln für Lootboxen auch in Deutschland geben?