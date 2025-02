Overwatch 2 bringt Lootboxen zurück, um die Spieler endlich angemessen zu belohnen - und kaufen könnt ihr die Kisten diesmal zum Glück nicht

Erinnert ihr euch noch an eure erste Lootbox in Overwatch? Die schicke Animation, die aufleuchtenden Farben, der Ton des Triumphs und dann dieses Kribbeln, diese Spannung kurz bevor ihr endlich sehen konntet, was sich in eurer Kiste befindet? Diese Art der Belohnung hat Blizzard aufgrund ihrer umstrittenen Kaufoption 2022 abgeschafft, was mich wirklich etwas traurig machte.

Overwatch 2 Genre: Helden-FPS

Plattform: PS5, PC, Xbox Series, Switch

Release: 4. Oktober 2022

Entwickler / Publisher: Blizzard / Blizzard

Blizzard wirft bald mit Lootboxen um sich

In der Zwischenzeit hatte ich schon fast vergessen, dass diese kleinen Zufallsbelohnungen existierten. Na ja, bis Blizzard vor wenigen Tagen ankündigte, die Lootboxen wieder zurückzubringen. Und das schon zur Saison 15, die heute startet. Da musste ich mir erst einmal die Augen reiben und mich kneifen. Es hätte ja auch ein schöner Traum sein können, auf den schon bald die Realität niederschlägt und mich ihm mit voller Wucht entreißt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Und das Beste: Die Lootboxen könnt ihr diesmal nicht für Geld kaufen, sondern nur als kleines Extra im kostenlosen Battle Pass oder als Belohnung für wöchentliche Missionen oder Event-Quests erhalten. Das bestätigt auch Game Director Aaron Keller in unserem Interview beim Spotlight-Event.

"Die Geschichte der Lootboxen in Overwatch ist ziemlich interessant", so Keller. "Das Originalspiel wurde natürlich mit ihnen ausgeliefert. Als wir zu Overwatch 2 übergegangen sind, haben wir uns von den Beutekisten entfernt, als wir zu einem Free-to-Play-Spiel übergegangen sind. Und was wir damals machen wollten, war, dass wir die Art und Weise, wie die Spieler Kosmetika für ihre Spieler bekommen, sehr direkt gestalten wollten. Wir mochten die Einfachheit und die Zielgerichtetheit, die dieses System bot."

"Aber mit der Zeit haben wir festgestellt, dass das Spiel nicht so lohnend ist, wie wir es uns für unsere Spieler wünschen." Die Spieler selbst hätten das kritisiert und so kam das Team zu dem Schluss, etwas daran zu ändern.

"Und es war sehr aufregend, Beutekisten als Belohnungsmechanismus zu verwenden, weil es etwas ist, das wir auf sehr großzügige Weise verteilen können, ähnlich wie wir es in Overwatch 1 getan haben." Zu diesem Zeitpunkt habe Blizzard nicht die Absicht, Lootboxen zu verkaufen. Man wolle lediglich die Spieler belohnen, die Overwatch 2 zocken und ihnen das Gefühl geben, wertgeschätzt zu werden.

Stark von den früheren Boxen werden sich die neuen Lootboxen vermutlich nicht unterscheiden. Wie Keller sagt, wird es "wahrscheinlich etwas andere Beutequoten geben". Es werden weiterhin vier Gegenstände enthalten sein, die es auch im Originalspiel gab, und diese kommen in den Seltenheitsstufen gewöhnlich bis legendär vor. Es können also auch alte Kosmetika enthalten sein, die ihr anders gar nicht mehr im Spiel erhalten könnt. Keller beschreibt den Loot-Pool für die Boxen als "ziemlich groß".