Overwatch 2: Chat-Bug sorgte für ungewollte Käufe, keine Rückerstattungen von Blizzard

Blizzard kämpft weiterhin mit den Nachwirkungen des Starts von Overwatch 2 und hat in der Zwischenzeit auch einen Chat-Bug behoben, der für ungewollte Käufe im In-Game-Shop sorgte.

Besagter Chat-Bug, von dem zuerst auf Reddit berichtet wurde, sorgte für unbeabsichtigte Käufe in der Heldengalerie, Rückerstattungen von Blizzard gibt es dafür nicht.

Was war passiert?

"Am Tag der Veröffentlichung von Overwatch 2 chattete ich mit einigen Freunden, während ich die Heldengalerie durchstöberte, als das Spiel unerwartet begann, den Plutonium-Skin von Junker Queen freizuschalten", schreibt ein User auf Reddit. "Ich tippte gerade eine Nachricht in den Chat und bevor ich reagieren und den Kauf abbrechen konnte, war der Skin bereits gekauft."

"Es scheint durch einen Fehler verursacht worden zu sein, bei dem in den Chat getippter Text vom Spiel gelegentlich als Eingabe für die Navigation im Menü fehlinterpretiert wird. Und leider braucht man zum Freischalten eines Skins nur zweimal die Leertaste zu drückt, was in Sekundenbruchteilen passieren kann, wenn man sie Dutzende Male pro Satz drückt."

"Der Plutonium-Skin ist nur 300 Legacy-Credits wert, also ist es letztendlich keine große Sache, aber ich bin ziemlich enttäuscht, dass sie keine Rückerstattung dafür anbieten werden. Allerdings bin ich nicht überrascht."

Durch einen neues Update wurde dieser Bug mittlerweile behoben, dem User zufolge hat er aber weiterhin keine Rückerstattung dafür erhalten.

"Wir sind nicht in der Lage, Rückerstattungen oder eine Entschädigung für Freischaltungen anzubieten, die mit In-Game-Währung in Overwatch vorgenommen wurden", hieß es von Blizzard dazu.