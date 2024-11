Overwatch 2: Classic-Modus zeigt Spielern, warum früher nicht immer alles besser war

Schon lange meckern die Spieler von Overwatch 2 über die Neuerungen des Shooters. Im Oktober 2022 erschien die neue Version von Blizzards Helden-FPS und änderte das Match-Format von einem 6-gegen-6-Kampf zu einem 5-gegen-5. Mal ganz abgesehen von den vielen Heldenänderungen. Vor einigen Tagen hat Blizzard den temporären Spielmodus "Classic" eingeführt, der Spieler zurück in das alte Overwatch von 2016 versetzt.

Overwatch-Nostalgie versaut

Bis zum 3. Dezember könnt ihr Overwatch Classic derzeit spielen. Insgesamt 21 Helden stehen euch hier zur Verfügung. Die Auswahl ist also nicht besonders groß, und die Helden besitzen zudem ihre alten Fähigkeiten aus dem Launch-Jahr. Mercy belebt also ihr gesamtes Team mit ihrer Ult wieder, während sich Bastion selbst heilen und mit seiner stärksten Fähigkeit in einen Panzer verwandeln kann. Symmetra kann dem Team Schilde verpassen und Torbjörn sein Geschütz ausbauen. Es waren wilde Zeiten und schnell ist mir beim Spielen aufgefallen, wie viel besser das Balancing der Helden heutzutage ist.

Die schöne Idee, Spielern die Nostalgie vor Augen zu führen, zeigt vielen Fans, dass sie vielleicht doch eine rosa getönte Brille aufgesetzt haben und früher eben doch nicht alles besser war. Vielen Spielern ist gar nicht aufgefallen, wie viele Verbesserungen Blizzard im Laufe der Jahre tatsächlich vorgenommen hat.

Im Subreddit von Overwatch schreibt Mrmeeksees: "Ich weiß gar nicht, worauf ich mich so gefreut habe. Es ist irre, wie viele QOL-Verbesserungen über die Jahre vorgenommen wurden. Wir meckern und beschweren uns immer, aber verdammt, wir raffen gar nicht, wie gut wir es haben. Diese Original-Konzepte der Helden sind einfach Mist. Symmetra? Was genau ist nochmal deine 'Heilung'? Wessen Idee war es, dass sich Bastion selbst heilen kann? Mercy mit Massen-Rezz?!?"

In einem Kommentar führt Nutzer laix aus: "Overwatch 1.0 war als ein völlig anderes Spiel geplant. Die ursprüngliche Absicht war, dass Heiler optional sind und dass die Spieler in Deckung gehen und Healthpacks benutzen, anstatt sich auf Heiler zu verlassen."

Aber keine Sorge, Blizzard hat nicht vor, wieder zum alten 6-gegen-6-Format zurückzukehren. Der Classic-Modus soll einfach nur Spaß machen und euch an die alten Zeiten erinnern. Wie habt ihr den Modus bisher wahrgenommen?